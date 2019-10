Borisが、最新アルバム『LφVE & EVφL』から収録曲「Shadow of Skull」のMVを公開した。



一貫して鳴り響くノイジーなギターを始め、重いサウンドで展開される「Shadow of Skull」。そのダークな世界観を示すような、怪しげな西洋風の屋内で描かれるデカダンスな雰囲気のMVとなっている。









<リリース情報>



Boris

『”LφVE” & ”EVφL” 』

現在発売中

価格:3500円(税抜)

日本盤オリジナルスリーブ入り2枚組



Disc [LOVE]

1. Away from You

2. Coma

3. EVOL



Disc [EVOL]

1. 埋づめ -uzume-

2. LOVE

3. In The Pain(t)

4. 終曲 -Shadow of Skull-