全ガンダムの中で一番歌われている主題歌は？　『本当に歌われているアニソン』ガンダム編！

第2回『本当に歌われているアニソン』ランキングでは『全ガンダム』曲を対象に調査、業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したランキングを公開する。



2018年にNHKで放送された番組「発表!全ガンダム大投票」内の「ガンダムソングス・ランキング」で選出された曲をもとに、『機動戦士ガンダム』40周年にあわせて、ガンダムソングのカバーアルバム『GUNDAM SONG COVERS』が2019年8月7日にリリースされた。アルバムの発売をきっかけに再び注目を集めているガンダムソングの中から本当にカラオケで歌われているガンダムソングを、カウントダウン方式でトップ20位から発表する。



〇対象曲:『ガンダム』作品の主題歌でJOYSOUNDカラオケに登録されているもの。

〇集計期間:2019年1月1日~2019年8月31日



<全ガンダム曲ランキング>



【20位】Believe/玉置成実

『機動戦士ガンダムSEED』オープニング



【19位】Fighter/KANA-BOON

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期オープニング



【18位】Survivor/BLUE ENCOUNT

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニング



【17位】JUST COMMUNICATION/TWO-MIX

『新機動戦記ガンダムW』オープニング



【16位】オルフェンズの涙/MISIA

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』エンディング



【15位】Raise your flag/MAN WITH A MISSION

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニング



【14位】ETERNAL WIND -ほほえみは光る風の中-/森口博子

『機動戦士ガンダムF91』テーマ曲



【13位】あんなに一緒だったのに/See-Saw

『機動戦士ガンダムSEED』エンディング



【12位】RE:I AM/Aimer

『機動戦士ガンダムUC』episode6「宇宙と地球と(そらとほしと)」エンディング



【11位】DAYBREAKS BELL/LArc~en~Ciel

『機動戦士ガンダム00』オープニング







15,16,18,19位と『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の主題歌が4曲もランクイン!



シリーズ第1作『機動戦士ガンダム』と同じ宇宙世紀のガンダム作品は、12位の『機動戦士ガンダムUC』、14位の『機動戦士ガンダムF91』と比較的新しい作品が歌われているようだ。



さて、いよいよトップ10を発表! 1位を予想しながらご覧ください!



<全ガンダム曲ランキング>



【10位】フリージア/Uru

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期エンディング



【09位】水の星へ愛をこめて/森口博子

『機動戦士Zガンダム』オープニング



【08位】ignited -イグナイテッド-/T.M.Revolution

『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』オープニング



【07位】哀 戦士/井上大輔

『機動戦士ガンダムII・哀 戦士篇』主題歌



【06位】嵐の中で輝いて/米倉千尋

『機動戦士ガンダム第08MS小隊』オープニング



【05位】儚くも永久のカナシ/UVERworld

『機動戦士ガンダム00』2ndオープニング



【04位】BEYOND THE TIME(EXPANDED VERSION)/TM NETWORK(TMN)

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』主題歌



【03位】INVOKE -インヴォーク-/T.M.Revolution

『機動戦士ガンダムSEED』オープニング



【02位】RAGE OF DUST/SPYAIR

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期オープニング



【01位】ココロオドル/nobodyknows+

『SDガンダムフォース』第2期エンディング



予想は当たりましたか?



nobodyknows+が歌う『SDガンダム フォース』の第2期エンディング曲「ココロオドル」が1位を獲得。



また、7位にシリーズ第1作『機動戦士ガンダム』の劇場版『機動戦士ガンダムII・哀 戦士篇』の主題歌「哀 戦士」がランクインした。ちなみに、『機動戦士ガンダム』のオープニング曲「翔べ! ガンダム」は29位、劇場版『機動戦士ガンダムIII・めぐりあい宇宙篇』の主題歌「めぐりあい」は23位にランクインしていた。



「なぜあの曲がランク外?」という主題歌もあるが、名曲が多いガンダムソングならではのランキング結果で、集計のタイミングによって順位は変化する。



※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。

※ランキングは、JOYSOUNDシリーズを総合したランキングになります。

※アニソンには、アニメ、特撮、ゲームなどのジャンルを含みます。