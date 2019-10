『SHOW BY ROCK!!』フェスに、早見沙織、松井恵理子ほか豪華ゲストが新たに出演決定！

11月24日(日)オリンパスホール八王子にて開催される「SHOW BY ROCK!!」3969 GRATEFUL ROCK FESTIVALに、早見沙織(阿 役)、松井恵理子(吽 役)、植田真梨恵(しにものぐるい 楽曲提供)、SILHOUETTE FROM THE SKYLIT(デモンズベノム 楽曲提供)の出演が決定した。



今回のイベントでは、『SHOW BY ROCK!!』史上初めての、生のバンドによる演奏のもと歌唱が行われるとのこと。また、イベント内にて、2つの重大発表がされることが予告されており、こちらの内容にも期待したい。



チケット2次先行販売申し込みは、10月22日(火) 23:59まで。

豪華ゲストが一同に会する機会を見逃すな!!



■「SHOW BY ROCK!!」3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL 概要

日程:2019年11月24日(日)

時間:開場16:00/開演17:00 終演19:30(予定)

会場:オリンパスホール八王子

出演:稲川英里(シアン役)、上坂すみれ(チュチュ役)、沼倉愛美(レトリー役)、佐倉綾音(モア役)、

谷山紀章(クロウ役)、日高里菜(ロージア役)、早見沙織(阿 役)、松井恵理子(吽 役)、

野口瑠璃子(アイレーン役)、小林裕介(チタン役)、古川 慎(リカオ役)、高野麻里佳(しばりん役)、

植田真梨恵(しにものぐるい 楽曲提供)、

SILHOUETTE FROM THE SKYLIT(デモンズベノム 楽曲提供)



【チケット】

二次先行販売受付期間:2019年10月22日(火)23:59まで



ROCKシート(※特典付き): 10700円+税

<ROCK特典>

(1)ROCK(6)周年3969メモリアルパンフレット(イベント限定特典 ※非売品)

(2)イベント限定メロディシアンライト

(3)限定デザインのピクチャーチケット



一般席:7700円+税

・通常デザインのピクチャーチケット