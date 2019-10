教員いじめ問題「じゃれ合い・かわいがりにいじめの本質がある」若新雄純が指摘！

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。10月10日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、神戸市小学校教諭のいじめ問題について取り上げました。兵庫県・神戸市立東須磨小学校の教諭4人が、後輩の男性教諭にいじめを繰り返していた問題は、各方面に大きな波紋を広げています。報道番組で同校教諭によるいじめ動画を観たと言う若新。今回のニュースについて、「気づいていない人もけっこういるようだ」と前置き、「なぜいじめが起きて、発見されづらく、なかなか解決しないのかといういじめ問題のすごく難しい部分や本質そのものが詰まっている事件だと思う」と話します。続けて、「動画をよく観たら、気づく人もいるかもしれないが、先生同士がじゃれ合っているんです。子どもたちが、休み時間や放課後にふざけてじゃれ合っているのをよく目にするけど、悪質ないじめも、じゃれ合いのなかに存在していることが多い」と指摘。例えば、身長の高低や、走るのが速い・遅いといった優劣などから「人間って集団を作ると、いろいろな理由で必ずしも対等ではなくなるもの。どちらかが上の立場からプレッシャーを与えたり、強めの言葉を発したりする」と言います。そして、最初はお互いにふざけ合ったり、じゃれ合ったりしていたつもりが「段々とエスカレートしていくと、イジる側・イジられる側というふうにその関係が固定化する。そして、じゃれ合いやイジりがエスカレートして、歯止めがきかなくなる。やっている側はずっとじゃれ合っているつもりだけど、やられている側は“いじめられている”と思うようになって、めちゃめちゃしんどくなってくるのが問題なんです。だけど、周りも気づきにくく、加害側も自覚がない。今回の動画を観ると、まさにそのままの世界」と説明。若新は、「問題は、じゃれ合っているなかから深刻ないじめが生まれてしまうこと」としたうえで、「学校の先生は、ここに“いじめの根幹”があるということに気づかなきゃいけないし、その構造について理解していなきゃいけない。子どもたちから『先生、僕たち仲良く遊んでいるだけですよ』と言われても、『いや、仲が良いように見えているかもしれないけど、されている側は“いじめられている”と感じている場合があるから気をつけなきゃ駄目だよ』と、間に入っていくのが学校の先生の役割のはず。それなのに、先生たちがそういう関係になってしまっている」と苦言を呈します。また、今回のいじめに関する証言のなかには、被害に遭った男性教諭と、リーダー的存在となりいじめを牛耳っていた40代の女性教諭は、もともとはすごく仲が良かったという声もあったそうです。保護者への説明会では、「かわいがっていたつもり」というコメントも発表されています。若新は、ここにこそ問題の本質が詰まっていると言います。「仲の良い関係からじゃれ合いやかわいがりがエスカレートして、いじめになってしまう。これは、人間が陥りがちな悪いパワーバランス。先生はこういったいじめの構造を見逃してはいけなかったのに、自分たちがそこにはまってしまった。つまり、先生になれていなかったということ」と独自の視点で指摘していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286