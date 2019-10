LiSA「お風呂で何してる？」リスナーの声に共感

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前リスナーに募集した『お風呂に入っているとき何してる?』という質問について、届いたメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月16日(水)放送分)LiSA:生徒のみんな! お風呂に入ってるとき何してるか教えて!!お風呂に入ってるときは、みんな1人じゃないですか。しかも、お風呂のときって見えないでしょ? そこで何をしているのかって、他の人の過ごし方は知らないですよね。ちなみに私は、映画を観てる! iPadを持ち込んで観てます。そうすると、結構楽しくお風呂に入れますよ。じゃあ、生徒から届いた書き込みを紹介していきましょう!LiSA:嬉しいですね〜。でもわかる! 確かに、歌詞とか覚えなきゃいけないときにお風呂で歌ってるかも! (お風呂では)歌詞が見れないじゃん。頭の中で思い出すしかないから、そういう意味では確かにいいかも!しかも、お風呂って響くから気持ちいいんですよね〜。親に怒られない程度に楽しんでください!LiSA:なるほどね。私もたまに寝るときにつけてますよ。冷たいバージョンもあるじゃん? それを冷蔵庫に入れっぱなしにしてて、目が疲れたときにつけてます。確かにお風呂でやったら時短かも。しかも全身あったまってるから、目にも良さそうですね。ぜひ今夜やってみます!LiSA:ありがとうございます。なるほどね。ラジオを聴く! それもすごくいいですね。私もたまにやる! 私もお風呂の中でSCHOOL OF LOCK! 聴いてます。しかも笑い声って、ラジオめちゃくちゃ響くじゃん? 自分が笑ってるのか、ラジオが笑ってるのか、外から聞いてる人は分かんないよね。でも楽しんでもらえて嬉しいです。なるほど~お風呂の中で聴いてんのか〜。今もお風呂の中で聴いてるかもしれない!LiSA:なんでお父さんが使ってる石鹸なの!?「お父さんムカつく!」ってこと?(笑)。は〜面白い! しかも水鉄砲がお風呂にあるってことでしょ? それいいね〜! お風呂だと濡れてもいいもんね! 私もミニオンズの水鉄砲があるから、お風呂に設置しとこ(笑)。でも石鹸って、水でシュシュシュってやったら穴ぼこになりません? そんなことないの?(笑)。みんないろいろあるな~。面白い! たくさん教えてくれてありがとうございました。いろいろ見たんですけど「歌う」って人がすごく多くて、なるほどねーって思いました。響くし1人だし気持ちいいし、確かに最高のカラオケボックスですね。私も今日、何を歌おっかな♪<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/