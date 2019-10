ROTTENGRAFFTYが12月21、22日に京都・京都パルスプラザで開催するライブイベント「ポルノ超特急2019」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回ラインナップに加わったのはSurvive Said The Prophet、SiM、SUPER BEAVER、TOTALFATの4組。出演アーティストはこの4組を加えた全29組で確定した。さらに今後は出演芸人の発表も予定されている。

イベントオフィシャルサイトでは、チケットの先行予約を10月27日23:59まで受付中。

ポルノ超特急2019

2019年12月21日(土)京都府 京都パルスプラザ

<出演者>

金閣

キュウソネコカミ / coldrain / SUPER BEAVER / dustbox / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / マキシマム ザ ホルモン / ROTTENGRAFFTY



銀閣

EGG BRAIN / Crystal Lake / Survive Said The Prophet / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / TOTALFAT / NAMBA69 / NOISEMAKER



2019年12月22日(日)京都府 京都パルスプラザ

<出演者>

金閣

SiM / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / MUCC / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY



銀閣

GOOD4NOTHING / SHADOWS / SHANK / 四星球 / ハルカミライ / HAWAIIAN6 / Hump Back