中村春菊原作によるアニメ「世界一初恋」のTVアニメ、OVA、劇場版が収録された「世界一初恋 Blu-ray BOX コンパクトエディション」が、12月25日に発売される。価格は税込1万9800円。

Blu-ray BOXはTVアニメ第1期・第2期の全24話、単行本の限定版に同梱されたOVAの第0話「No love's like to the first.」および第12.5話「The quarrel of lovers is the renewal of love.」、「劇場版 世界一初恋 ~横澤隆史の場合~」、劇場版と同時上映された短編アニメ「世界一初恋 ~バレンタイン編~」を収録した6枚組。特典としてストーリーガイド、TVアニメのノンテロップオープニング映像、ノンテロップエンディング映像が用意されている。

エメラルド(KADOKAWA)にて連載中の「世界一初恋」は、負けず嫌いな新米マンガ編集者の小野寺律と、横暴な編集長・高野政宗の関係を描くBL作品。エメラルドの誕生5周年を祝した新作アニメ「世界一初恋~プロポーズ編~」の制作が決定している。

(c)2011 中村春菊・角川書店/世界一くらぶ!! (c)2014 中村春菊・藤崎都/KADOKAWA 角川書店刊/劇場版★世界一くらぶ!!