クロックス・ジャパンは10月17日、2019年秋冬キャンペーン記者発表会を都内で開催した。会場には広瀬すずさんが白のクロックを着用して登場。文化服装学院の学生さんが考案した「広瀬すずさんをイメージしたスタイリング」が披露された。

広瀬すずさんをアンバサダーに迎えたクロックス

カジュアルフットウェアブランドのクロックス・ジャパンは、今年3年目を迎えるグローバルキャンペーン「Come As You Are ~自分らしく~」のグローバルキャンペーンアンバサダーとして、女優・ファッションモデルの広瀬すずさんを起用。“自分らしさ”の大切さを提唱している。

2019年秋冬モデルの白いクロックを履いて登場した広瀬すずさんは、色を使った“自分らしさ”としてマイカラーを聞かれると「一番落ち着くのは黒なんですけど、明るい色もだんだん好きになってきました。最近は紫と緑がなぜか好き」とコメントした。

広瀬さんはたくさんのジビッツをつけたホワイトのクロックをチョイス

文化服装学院の学生らがクロックスコーデを披露

イベントには、ファッションの専門学校である文化服装学院の、ファッション流通科スタイリストコースに所属する学生らも参加。4組が考案した「広瀬すずさんをイメージしたクロックスコーデ」が披露された。

文化服装学院の学生らが広瀬すずさんにクロックスコーデを提案

4つの秋冬スタイリングを見た広瀬さんは「すばらしすぎて感動しちゃってます。全部違う色のクロックスなのにそれぞれに個性もまたあって、透け感や軽さなども表現されていることが洋服好きとして本当にすごいなと思いました」と目を輝かせながら答えた。

なお、広瀬すずさんをイメージしたスタイリングの中から一番好きなスタイリングを投票するイベント「クロックスSNSイベント第1弾:広瀬すずさんに一番似合うスタイリングはどれ?」も2019年10月18日から10月31日にかけて行われている。

応募方法は、Instagram(@crocsjp)やTwitter(@crocsJP)のクロックス公式SNSをフォローし、お気に入りのスタイリングに“いいね!”をしたりコメントを投稿したりすること。後日、一番投票数の多かったスタイリングがSNSで発表されるとともに、抽選で計30名にクロッグとジビッツのセットがプレゼントされる。

会場にはクロックスの定番モデルやカラーリング、これまでコラボした製品なども展示され、来場者はカラフルな色彩や斬新なデザインに目を止めていた。