「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ系)で、11月に2週連続で人気アニメ「ルパン三世」の作品を放送することが10月18日、分かった。「ルパン祭り 2019」と題して、11月22日に「ルパン三世 vs 名探偵コナン THE MOVIE」(2013年)、同29日に完全オリジナル新作の「ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト」を放送する。「ルパン三世」は、約23年ぶりとなる劇場版最新作「ルパン三世 THE FIRST」(山崎貴監督)が12月6日に公開される。

「ルパン三世 vs 名探偵コナン THE MOVIE」は、「ルパン三世」と「名探偵コナン」がコラボし、興行収入約42億6000万円を記録したヒット作。幻の秘宝・チェリーサファイアを狙うルパンと、その裏にうごめく謎を追うコナンという大泥棒と名探偵が激突。両作の人気キャラクターが総登場する。11月22日午後9時放送。

「ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト」は、「金曜ロードSHOW!」のために制作された完全オリジナル新作テレビスペシャルの第27弾。収監されている名高い義賊を救出するため、ドルエンテ王国に潜入したルパン一味が、王国に隠された謎に挑む。11月29日午後9時放送。

◇ルパン三世役の栗田貫一さんのコメント

「ルパン祭り 2019」! 何かワクワクするネーミングですね。今回の「ルパン vs コナン」「新作TVスペシャル」「3DCG」。誰もがイメージするルパンが登場のエンターテインメント作品で今から楽しみです。「ルパン三世」という作品はいろいろなことにチャレンジし、さまざまな作風があるのだと改めて感じます。いろいろなモノを受け入れられる「ルパン三世」だからこそ、老若男女問わず皆さんに愛されているんだと思います。あのテーマ曲がかかるだけで心躍ります! それぞれ違ったテイストで作品ごとのルパンをぜひご覧ください。