TOKYO, JAPAN - JULY 21: Masato Morishita #19 of Japan throws a pitch in the top half of the third inning during game five of the Collegiate Baseball Championship Series between Japan and the United States at the Meiji Jingu Stadium on July 21, 2019 in Tokyo,Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN via Getty Images)

育成枠の最多指名はオリックスの8人

「2019年プロ野球ドラフト会議　supported by リポビタンD」が17日、東京都内で行われ、12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下74人（セントラル・リーグ37人、パシフィック・リーグ37人）、育成33人（セ・リーグ8人、パ・リーグ25人）、合わせて107人が指名された。
 
「BIG3」と称された3人、星稜高の奥川恭伸投手は東京ヤクルトスワローズ、大船渡高の佐々木朗希投手は千葉ロッテマリーンズ、明治大の森下暢仁投手は広島東洋カープがドラフト1位でそれぞれ交渉権を獲得。そして、甲子園では投打で活躍し、U-18日本代表「侍ジャパン」で内野手として持ち前の打撃力を発揮した東邦高の石川昂弥は、中日ドラゴンズが交渉権を獲得した。
 
　その他にも、才能くすぶる高校生や全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人がプロへの扉を開いた。また、育成枠ではオリックス・バファローズが最多の8人を指名、福岡ソフトバンクホークスも7人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。
 
　各球団に指名された選手は以下の通り。
 
セ・リーグ
ヤクルト
1.○奥川恭伸・投手（星稜高）
2.吉田大喜・投手（日本体育大）
3.杉山晃基・投手（創価大）
4.大西広樹・投手（大阪商業大）
5.長岡秀樹・内野手（八千代松陰高）
6.武岡龍世・内野手（八戸学院光星高）
 
◇育成
指名なし
 
中日
1.○石川昂弥・内野手（東邦高）
2.橋本侑樹・投手（大阪商業大）
3.岡野祐一郎・投手（東芝）
4.郡司裕也・捕手（慶応義塾大）
5.岡林勇希・投手（菰野高）
6.竹内龍臣・投手（札幌創成高）
 
◇育成
1.松田亘哲・投手（名古屋大）
 
広島
1.森下暢仁・投手（明治大）
2.宇草孔基・外野手（法政大）
3.鈴木寛人・投手（霞ヶ浦高）
4.韮澤雄也・内野手（花咲徳栄高）
5.石原貴規・捕手（天理大）
6.玉村昇悟・投手（丹生高）
 
◇育成
1.持丸泰輝・捕手（旭川大高）
2.木下元秀・外野手（敦賀気比高）
3.畝章真・投手（BC香川オリーブガイナーズ）
 
阪神
×奥川恭伸・投手（星稜高）
1.西純矢・投手（創志学園高）
2.井上広大・外野手（履正社高）
3.及川雅貴・投手（横浜高）
4.遠藤成・内野手（東海大相模高）
5.藤田健斗・捕手（中京学院大中京高）
6.小川一平・投手（東海大九州キャンパス）
 
◇育成
1.小野寺暖・外野手（大阪商業大）
2.奥山皓太・投手（静岡大）
 
DeNA
1.森敬斗・内野手（桐蔭学園）
2.坂本裕哉・投手（立命館大）
3.伊勢大夢・投手（明治大）
4.東妻純平・捕手（智弁和歌山高）
5.田部隼人・内野手（開星高）
6.蝦名達夫・外野手（青森大）
7.浅田将汰・投手（有明高）
 
◇育成
指名なし
 
巨人
×奥川恭伸・投手（星稜高）
1.堀田賢慎・投手（青森山田高）
2.太田龍・投手（JR東日本）
3.菊田拡和・内野手（常総学院高）
4.井上温大・投手（前橋商高）
5.山瀬慎之助・捕手（星稜高）
6.伊藤海斗・外野手（酒田南）
 
◇育成
1.平間隼人・内野手（BC徳島インディゴソックス）
2.加藤壮太・外野手（BC埼玉武蔵ヒートベアーズ）




パ・リーグ
オリックス
×石川昂弥・内野手（東邦高）
×河野竜生・投手（JFE西日本）
1.宮城大弥・投手（興南高）
2.紅林弘太郎・内野手（駿河総合高）
3.村西良太・投手（近畿大）
4.前佑囲斗・投手（津田学園高）
5.勝俣翔貴・内野手（国際武道大）
 
◇育成
1.佐藤一磨・投手（横浜隼人高）
2.谷岡楓太・投手（武田高）
3.中田惟斗・投手（大阪桐蔭高）
4.平野大和・外野手（日章学園高）
5.鶴見凌也・捕手（常盤大高）
6.大下誠一郎・内野手（白鴎大）
7.佐藤優悟・外野手（仙台大）
8.松山真之・投手（富山GRNサンダーバーズ）
 
日本ハム
×佐々木朗希・投手（大船渡高）
1.河野竜生・投手（JFE西日本）
2.立野和明・投手（東海理化）
3.上野響平・内野手（京都国際高）
4.鈴木健矢・投手（JX-ENEOS）
5.望月大希・投手（創価大）
6.梅林優貴・捕手（広島文化学園大）
7.片岡奨人・外野手（東日本国際大）
 
◇育成
1.宮田輝星・外野手（福岡大）
2.樋口龍之介・内野手（BC新潟アルビレックスBC）
3.長谷川凌汰・投手（BC新潟アルビレックスBC）
 
ロッテ
1.○佐々木朗希・投手（大船渡高）
2.佐藤都志也・捕手（東洋大）
3.高部瑛斗・外野手（国士舘大）
4.横山陸人・投手（専大松戸高）
5.福田光輝・内野手（法政大）
 
◇育成
1.本前郁也・投手（北翔大）
2.植田将太・捕手（慶応義塾大）
 
楽天
1.小深田大翔・内野手（大阪ガス）
2.黒川史陽・内野手（智弁和歌山高）
3.津留崎大成・投手（慶応義塾大）
4.武藤敦貴・外野手（都城東高）
5.福森耀真・投手（九州産業大）
6.滝中瞭太・投手（Honda鈴鹿）
7.水上桂・捕手（明石商）
 
◇育成
1.江川侑斗・捕手（大分高）
2.小峯新陸・投手（鹿児島城西高）
3.山崎真彰・内野手（米国・ハワイ大）
4.澤野聖悠・内野手（誉高）
 
ソフトバンク
×石川昂弥・内野手（東邦高）
1.佐藤直樹・外野手（JR西日本）
2.海野隆司・捕手（東海大）
3.津森宥紀・投手（東北福祉大）
4.小林珠維・内野手（東海大札幌高）
5.柳町達・内野手（慶応義塾大）
 
◇育成
1.石塚綜一郎・捕手（黒沢尻工高）
2.大関友久・投手（仙台大）
3.伊藤大将・内野手（八戸学院光星）
4.勝連大稀・内野手（興南高）
5.舟越秀虎・外野手（城北高）
6.荒木翔太・内野手（千原台高）
7.村上舜・投手（山形中央高）
 
西武
×佐々木朗希・投手（大船渡高）
1.宮川哲・投手（東芝）
2.浜屋将太・投手（三菱日立パワーシステムズ）
3.松岡洸希・投手（BC武蔵ヒートベアーズ）
4.川野涼多・内野手（九州学院高）
5.柘植世那・捕手（Honda鈴鹿）
6.井上広輝・投手（日大三高）
7.上間永遠・投手（BC徳島インディゴソックス）
8.岸潤一郎・外野手（BC徳島インディゴソックス）
 
◇育成
1.出井敏博・投手（神奈川大）