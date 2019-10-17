育成枠の最多指名はオリックスの8人



「2019年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が17日、東京都内で行われ、12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下74人（セントラル・リーグ37人、パシフィック・リーグ37人）、育成33人（セ・リーグ8人、パ・リーグ25人）、合わせて107人が指名された。



「BIG3」と称された3人、星稜高の奥川恭伸投手は東京ヤクルトスワローズ、大船渡高の佐々木朗希投手は千葉ロッテマリーンズ、明治大の森下暢仁投手は広島東洋カープがドラフト1位でそれぞれ交渉権を獲得。そして、甲子園では投打で活躍し、U-18日本代表「侍ジャパン」で内野手として持ち前の打撃力を発揮した東邦高の石川昂弥は、中日ドラゴンズが交渉権を獲得した。



その他にも、才能くすぶる高校生や全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人がプロへの扉を開いた。また、育成枠ではオリックス・バファローズが最多の8人を指名、福岡ソフトバンクホークスも7人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。



各球団に指名された選手は以下の通り。



セ・リーグ

ヤクルト

1.○奥川恭伸・投手（星稜高）

2.吉田大喜・投手（日本体育大）

3.杉山晃基・投手（創価大）

4.大西広樹・投手（大阪商業大）

5.長岡秀樹・内野手（八千代松陰高）

6.武岡龍世・内野手（八戸学院光星高）



◇育成

指名なし



中日

1.○石川昂弥・内野手（東邦高）

2.橋本侑樹・投手（大阪商業大）

3.岡野祐一郎・投手（東芝）

4.郡司裕也・捕手（慶応義塾大）

5.岡林勇希・投手（菰野高）

6.竹内龍臣・投手（札幌創成高）



◇育成

1.松田亘哲・投手（名古屋大）



広島

1.森下暢仁・投手（明治大）

2.宇草孔基・外野手（法政大）

3.鈴木寛人・投手（霞ヶ浦高）

4.韮澤雄也・内野手（花咲徳栄高）

5.石原貴規・捕手（天理大）

6.玉村昇悟・投手（丹生高）



◇育成

1.持丸泰輝・捕手（旭川大高）

2.木下元秀・外野手（敦賀気比高）

3.畝章真・投手（BC香川オリーブガイナーズ）



阪神

×奥川恭伸・投手（星稜高）

1.西純矢・投手（創志学園高）

2.井上広大・外野手（履正社高）

3.及川雅貴・投手（横浜高）

4.遠藤成・内野手（東海大相模高）

5.藤田健斗・捕手（中京学院大中京高）

6.小川一平・投手（東海大九州キャンパス）



◇育成

1.小野寺暖・外野手（大阪商業大）

2.奥山皓太・投手（静岡大）



DeNA

1.森敬斗・内野手（桐蔭学園）

2.坂本裕哉・投手（立命館大）

3.伊勢大夢・投手（明治大）

4.東妻純平・捕手（智弁和歌山高）

5.田部隼人・内野手（開星高）

6.蝦名達夫・外野手（青森大）

7.浅田将汰・投手（有明高）



◇育成

指名なし



巨人

×奥川恭伸・投手（星稜高）

1.堀田賢慎・投手（青森山田高）

2.太田龍・投手（JR東日本）

3.菊田拡和・内野手（常総学院高）

4.井上温大・投手（前橋商高）

5.山瀬慎之助・捕手（星稜高）

6.伊藤海斗・外野手（酒田南）



◇育成

1.平間隼人・内野手（BC徳島インディゴソックス）

2.加藤壮太・外野手（BC埼玉武蔵ヒートベアーズ）









パ・リーグ

オリックス

×石川昂弥・内野手（東邦高）

×河野竜生・投手（JFE西日本）

1.宮城大弥・投手（興南高）

2.紅林弘太郎・内野手（駿河総合高）

3.村西良太・投手（近畿大）

4.前佑囲斗・投手（津田学園高）

5.勝俣翔貴・内野手（国際武道大）



◇育成

1.佐藤一磨・投手（横浜隼人高）

2.谷岡楓太・投手（武田高）

3.中田惟斗・投手（大阪桐蔭高）

4.平野大和・外野手（日章学園高）

5.鶴見凌也・捕手（常盤大高）

6.大下誠一郎・内野手（白鴎大）

7.佐藤優悟・外野手（仙台大）

8.松山真之・投手（富山GRNサンダーバーズ）



日本ハム

×佐々木朗希・投手（大船渡高）

1.河野竜生・投手（JFE西日本）

2.立野和明・投手（東海理化）

3.上野響平・内野手（京都国際高）

4.鈴木健矢・投手（JX-ENEOS）

5.望月大希・投手（創価大）

6.梅林優貴・捕手（広島文化学園大）

7.片岡奨人・外野手（東日本国際大）



◇育成

1.宮田輝星・外野手（福岡大）

2.樋口龍之介・内野手（BC新潟アルビレックスBC）

3.長谷川凌汰・投手（BC新潟アルビレックスBC）



ロッテ

1.○佐々木朗希・投手（大船渡高）

2.佐藤都志也・捕手（東洋大）

3.高部瑛斗・外野手（国士舘大）

4.横山陸人・投手（専大松戸高）

5.福田光輝・内野手（法政大）



◇育成

1.本前郁也・投手（北翔大）

2.植田将太・捕手（慶応義塾大）



楽天

1.小深田大翔・内野手（大阪ガス）

2.黒川史陽・内野手（智弁和歌山高）

3.津留崎大成・投手（慶応義塾大）

4.武藤敦貴・外野手（都城東高）

5.福森耀真・投手（九州産業大）

6.滝中瞭太・投手（Honda鈴鹿）

7.水上桂・捕手（明石商）



◇育成

1.江川侑斗・捕手（大分高）

2.小峯新陸・投手（鹿児島城西高）

3.山崎真彰・内野手（米国・ハワイ大）

4.澤野聖悠・内野手（誉高）



ソフトバンク

×石川昂弥・内野手（東邦高）

1.佐藤直樹・外野手（JR西日本）

2.海野隆司・捕手（東海大）

3.津森宥紀・投手（東北福祉大）

4.小林珠維・内野手（東海大札幌高）

5.柳町達・内野手（慶応義塾大）



◇育成

1.石塚綜一郎・捕手（黒沢尻工高）

2.大関友久・投手（仙台大）

3.伊藤大将・内野手（八戸学院光星）

4.勝連大稀・内野手（興南高）

5.舟越秀虎・外野手（城北高）

6.荒木翔太・内野手（千原台高）

7.村上舜・投手（山形中央高）



西武

×佐々木朗希・投手（大船渡高）

1.宮川哲・投手（東芝）

2.浜屋将太・投手（三菱日立パワーシステムズ）

3.松岡洸希・投手（BC武蔵ヒートベアーズ）

4.川野涼多・内野手（九州学院高）

5.柘植世那・捕手（Honda鈴鹿）

6.井上広輝・投手（日大三高）

7.上間永遠・投手（BC徳島インディゴソックス）

8.岸潤一郎・外野手（BC徳島インディゴソックス）



◇育成

1.出井敏博・投手（神奈川大）