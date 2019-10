加藤元浩「C.M.B.森羅博物館の事件目録」のベスト版「C.M.B.森羅博物館の事件目録 THE BEST SELECTION」の電子書籍2冊が、本日10月17日に配信開始された。

月刊少年マガジン(講談社)で連載中の「C.M.B.森羅博物館の事件目録」は、森羅博物館を営む少年・榊森羅と、元気な女子高生・七瀬立樹が事件を解決していくミステリー。このたびのベスト版は42巻150話を超えるストーリーの中から、東京大学と京都大学のミステリー研究会が選出したエピソードが、「C.M.B. 森羅博物館の事件目録 THE BEST 東京大学SELECTION」と「C.M.B. 森羅博物館の事件目録 THE BEST 京都大学SELECTION」に分けて収録された。また各作品の解説文も収められている。