アニメ「KING OF PRISM」のプリズムショーシーンを集めた劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の、上映内容を決めるファン投票の中間結果が発表された。

2020年1月10日に公開される「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は、これまで「KING OF PRISM」シリーズに登場したプリズムショーの中から、ファン投票によってベスト10に選ばれたショーを上映するもの。中間結果の1位には映画「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」より、速水ヒロがプリズムキングに輝いた際のショー「pride -KING OF PRISM ver.-」、2位には「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」より、「天然ガスが出たー!」というセリフでも話題を集めた十王院カケルの「Orange Flamingo」、3位には同じく「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」より、地元・静岡県の名産物や大きな海原を彷彿とさせる鷹梁ミナトの「Sailing!」がランクインした。

なお投票はCD「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」に封入されている投票券で、10月22日まで受付中。また「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」のリングライト付き前売券が、通販サイトのメイジャーにて10月17日より受注販売されることも決定している。

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」中間発表

1位 pride -KING OF PRISM ver.- / 速水ヒロ

2位 Orange Flamingo / 十王院カケル

3位 Sailing! / 鷹梁ミナト

4位 ナナイロノチカイ! -Brilliant oath- / 一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ

5位 Shiny Stellar / 涼野ユウ

6位 Fly in the sky / 香賀美タイガ

7位 Twinkle☆Twinkle / 西園寺レオ

8位 プラトニックソード / 一条シン、シャイン

9位 FREEDOM -THUNDER STORM ver.- / 仁科カヅキ

10位 百花繚乱 / 太刀花ユキノジョウ

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会