「半年間のうちに“出来ないこと”をやりたい」とーやま校長 減量宣言

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」10月15日(火)の放送では、お菓子が大好きなパーソナリティのとーやま校長に対して、体調を気遣うリスナーが説教を行いました。その後編では、以前も校長に対し厳しい声を上げたリスナーが登場。校長のダイエット宣言の一役を担いました。――リスナーの書き込みとーやま校長:あれ、(このリスナーは)僕に厳しいあの生徒ですよね?<(過去に放送されたリスナーの声)だから彼女できねぇ~んだって>とーやま校長:(笑)。これ(を言ったリスナー)ですよね?……拒否します! 本当に致命傷を負う可能性があるので、すいません! 電話で話すことはできません! 俺は今、赤コカ・コーラを飲むのに必死なんで。リスナー:は?とーやま校長:(笑)。いやだから……聴いてましたよね?リスナー:ずっと聴いてますよ。とーやま校長:僕は目の前にあるお菓子をやっつけないといけないので、電話はできません!リスナー:そんな目の前のお菓子と、生徒と、どっちが大事ですか?とーやま校長:……ゴメン! 今はお菓子だな~。普段は生徒よ。今はゴメン!リスナー:校長~あしざわ教頭がいなくなってからかな、おかしいよ!とーやま校長:あれ? "おかしい"と"お菓子"をかけたのかな? よっ!リスナー:掲示板もTwitterも見てましたけど、マジで心配する声がたくさんきてますからね。とーやま校長:そうだね。俺もずっと薄目で見てる。リスナー:いやいやいや(笑)。ちゃんとそれは受け入れましょう。でね、掲示板で見たんですけど、『看護師です』という方が、『今後校長に起こりうる可能性のあるものをリストアップしました』……。とーやま校長:やめて! 見た見た。漢字いっぱいのやつだろ?リスナー:『毎日の血糖測定、インスリン注射、四肢の切断、視力低下、透析、脳梗塞、心筋梗塞、呼吸困難、認知症、身体の麻痺、嚥下機能の低下、失語症』……。こんなことになったら、来年の3月を待たずに退任せざるを得なくなっちゃいますよ。とーやま校長:そうだね~。それはあるね。リスナー:そんなことになったら、どうするんですか? ……大丈夫なの?とーやま校長:え!? 何が? 体?リスナー:体もだし、ダラダラしてる校長なんて、私は嫌いですよ。とーやま校長:ダラダラは……させてくんないかな? ソファーで寝るの、気持ちいいからさ。リスナー:わかるんですけど、これからドライ部でいろいろ行くじゃないですか。いろんな所に。体調を崩したら、行けなくなっちゃうでしょ。とーやま校長:たしかに、校長・教頭スタイルでやっていたときに、熱出て来れなくなったことがあったわ。そのときは教頭がいてくれたから良かったけど、たしかにそうだね。俺が倒れたりしたら……。リスナー:(お父さんと話す声)とーやま校長:……ごめん、今のでボケようと思っていたのが全部飛んだわ(笑)。リスナー:(笑)。体調を何とかするには、いろんな改善策があるんですよ。赤い炭酸を、野菜ジュースに変更したらどうですか?とーやま校長:いやぁ……。飲んでた時期もあったけど、(野菜ジュースの)炭酸ある?リスナー:無いですよ!とーやま校長:じゃあダメだな。悪い。やっぱり炭酸が欲しい。リスナー:校長のお腹は、炭酸と一緒にどんどん膨れていっているんですよ。ダメですよ~。とーやま校長:でも俺は1日1万歩を歩いているから、写真を見てくれ! なんなら、6つに割れているから!!リスナー:見ました。これはシックスパックではなくて、三段腹っていうものですね。めちゃくちゃ線が入ってるじゃないですか! ダメじゃないですか~!!とーやま校長:(笑)。リスナー:じゃあ、目標体重みたいなものを決めましょう。とーやま校長:(笑)。わかった! みんなが言うからよ~!! じゃあ、ボケなしで(黒板に)書くよ!【69.6kg】ロックンロールな。「LOCKのスペルはL.O.C.K」で!俺が69.6kgになればいいんだろ? たしかに俺は言った。「半年間のうちに、生徒のみんなと"出来ないこと"をやりたい」って。それはずっと思っていたこと。いま俺、体重がリアルに75.4kgくらいかな。そこから5、6kg落とすだけだろ。でも、ここからが大変よ。だって俺、頑張っても73kgから下がるのがなかなか大変だったのよ。でもやるわ!リスナー:前回、69kgを目標にやったときはクリアできなくて、でも「途中、69.6kgまではいったんだ」みたいなことを言ってたじゃないですか。今回は、そういうことは無しですからね?とーやま校長:わかった。やる!リスナー:じゃあ、期限はいつにしますか?とーやま校長:2025年の……。リスナー:終わってんだよ!<だから彼女できねぇ~んだって>とーやま校長:(笑)。退任まで!リスナー:でも退任までだと……じゃあ、ドライ部の最後の訪問日まで!とーやま校長:え!? ちょっと待って!(笑)。あ、でも2月か……4ヵ月でいけんのかなぁ?リスナー:前回(の3ヵ月)よりは、長いじゃないですか。じゃあ、2020年2月7日のフライデー(「SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議」の放送)で体重を測る……。とーやま校長:めちゃめちゃ詳細を決めてくれるじゃん(笑)。わかった!リスナー:あしざわ教頭は、漢検を1回落ちたけど2回目で受かったじゃないですか。とーやま校長も前回ダメだったんだから、今回はちゃんとやりましょう?とーやま校長:(笑)。まぁ……お菓子は好きだから、俺は食べるよ。でも俺だけの体じゃねーなというのは、すごく思ったわ。本当に。俺がぶっ倒れたらSCHOOL OF LOCK! は、本当にできないから。リスナー:本当にそうですよ。じゃあ明日から! みんなが見えるように、たまには運動している様子や体重をTwitterとかに上げてくださいね。そうすれば、生徒は全力で応援しますから!とーやま校長:わかった。じゃあ69.6kgになる俺を、みんな待っていてくれ!!