◆ 広島は森下、DeNAは森を一本釣り！



2019年度のプロ野球ドラフト会議が17日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。



大船渡高・佐々木朗希投手には、今年最多の4球団が競合。日本ハム、ロッテ、楽天、西武のパ・リーグ4球団が抽選した結果、ロッテの井口監督が交渉権を引き当てた。



星稜高・奥川恭伸投手、東邦高・石川昂弥内野手には、それぞれ3球団が競合。奥川は来季からヤクルトを指揮する高津新監督が、石川は地元・中日の与田監督が交渉権を引き当てた。



競合が予想された明治大・森下暢仁投手は広島が一本釣り。DeNAも地元・桐蔭学園高の森敬斗内野手の交渉権を単独で獲得した。



◆ ドラフト1位指名一覧



ヤ：奥川恭伸（投手／星稜高）

オ：石川昂弥⇒河野竜生⇒宮城大弥（投手／興南高）

中：石川昂弥（内野手／東邦高）

日：佐々木朗希⇒河野竜生（投手／JFE西日本）

広：森下暢仁（投手／明治大）

ロ：佐々木朗希（投手／大船渡高）

阪：奥川恭伸⇒西純矢（投手／創志学園高）

楽：佐々木朗希⇒小深田大翔（内野手／大阪ガス）

De：森敬斗（内野手／桐蔭学園高）

ソ：石川昂弥⇒佐藤直樹（外野手／JR西日本）

巨：奥川恭伸⇒宮川哲⇒堀田賢慎（投手／青森山田高）

西：佐々木朗希⇒宮川哲（投手／東芝）