人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)のファン投票企画の中間結果が10月17日、発表された。新作では、プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。中間発表では、速水ヒロの「pride -KING OF PRISM ver.-」が首位に輝いた。

2位は十王院カケルの「Orange Flamingo」、3位は鷹梁ミナトの「Sailing!」だった。CD「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」に封入される投票券で投票できる。投票は10月22日まで。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。

◇中間発表の結果

1位「pride -KING OF PRISM ver.-」速水ヒロ▽2位「Orange Flamingo」十王院カケル▽3位「Sailing!」鷹梁ミナト▽4位「ナナイロノチカイ! -Brilliant oath-」一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ▽5位「Shiny Stellar」涼野ユウ▽6位「Fly in the sky」香賀美タイガ▽7位「Twinkle☆Twinkle」西園寺レオ▽8位「プラトニックソード」一条シン・シャイン▽9位「FREEDOM -THUNDER STORM ver.-」仁科カヅキ▽10位「百花繚乱」太刀花ユキノジョウ