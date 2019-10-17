歌手の吉川晃司さんのデビュー35周年を記念した全国ツアー「KIKKAWA KOJI 35th Anniversary Live TOUR」にまつわるものや貴重なアイテムなどが並ぶ展示会「吉川晃司 35th Anniversary Live TOUR Premium Exhibition」が、代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区）で開催されることが10月17日、分かった。会期は2020年1月29日～2月2日。

WOWOWでは、「吉川晃司 デビュー35周年 WOWOWスペシャル」と題し、今年7月から12月まで約6カ月間にわたって全15番組を編成。11月2日には、同ツアーのファイナルとなる幕張メッセ（千葉市美浜区）公演（9月8日開催）の模様が、WOWOWプライムで午後8時から放送される。

今回、WOWOWの加入者の中から抽選で1000人を同展示会に招待するという。WOWOW招待枠以外の参加方法については、11月上旬に代官山 蔦屋書店ホームページなどで発表予定。

代官山 蔦屋書店では、10月28日～12月1日に同ツアーの写真などを展示する「吉川晃司 35th Anniversary Live TOUR Mini Photo Gallery」も開催。