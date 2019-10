すみっコぐらしで坊主めくり！　『すみっコちっぷ』で遊ぼ!!

2019年10月17日(木)にすみっコぐらしのカードゲーム『すみっコぐらし あつめよう!すみっコちっぷ』が発売された。



サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』が小学生から大人まで楽しめるカードゲームになって登場!



本商品は「坊主めくり」を題材にしており、すみっコやみにっコが描かれたチップを自分のすみっこに集め、一番多くのチップを集めた人が勝利するゲーム。



可愛いキャラクターたちが描かれたチップは、コレクションとしても楽しめるかもしれない。



子どもたちでも手に取りやすい36枚のキャラクターが描かれたチップに、誰でもプレイできるよう、大人向けのサポートプレイ用の説明書も同梱されている。



【すみっコぐらしカードゲーム『あつめよう!すみっコちっぷ』ゲーム紹介動画】





プレイ人数は2〜4人、価格は2000円+税となっている。

『すみっコちっぷ』は、すみっコぐらしshop(一部店舗)、amazon等にて購入できる。



(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.