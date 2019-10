ガンダムと競馬ＧI名シーンがクロスオーバー『ガンダムSEED JRA』解禁！

日本中央競馬会(※以下、JRA)は、40周年を迎えたアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズとコラボレーションしたスペシャルプロジェクト『騎乗戦士ガンダムJRA -BEYOND THE TURF-』の第三弾コンテンツ『ガンダムSEED JRA』を公開した。





(C)創通・サンライズ



ガンダムシリーズにおいて高い人気を誇る『ガンダムSEED』シリーズとのコラボレーションが実現。『ガンダムSEED』シリーズとGIレースの名シーンがクロスオーバーしたオリジナルCM『ガンダムSEED JRA』や、第160回天皇賞(秋)と連動、JRAオリジナルガンプラ作例「HGCE 1/144 キタサンブラックオリジナルストライクフリーダムガンダム」などが抽選で当たる「ハロガチャ天皇賞(秋)SEED」が公開された。



新CM「ガンダムSEED JRA」では、『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のキャラクターや名シーンが登場し、JRAで繰り広げられてきたGIレースとクロスオーバーする。



ナレーションは『ガンダムSEED』シリーズのメインキャラクター キラ・ヤマト役の保志総一朗さん、アスラン・ザラ役の石田彰さんが担当、二人の掛け合いにも注目。



テーマ曲には、『ガンダムSEED』シリーズの主題歌でもおなじみ、T.M.Revolutionの「INVOKE -インヴォーク-(作詞:井上秋緒/作曲:浅倉大介)」【Licensed by Sony Music Labels Inc.】を起用、迫力の映像を盛り上げる。



また、ハロガチャが『ガンダムSEED』シリーズとのコラボでパワーアップ、「ハロガチャ天皇賞(秋)SEED」として登場する。第160回天皇賞(秋)と、ガンダムシリーズにおいて高い人気を誇る『ガンダムSEED』シリーズがコラボレーションしたコンテンツとなっており、ハロをタップすると【『ガンダムSEED』シリーズキャラクター×モビルスーツ】の組み合わせがデザインされた「ガンダム馬券」がランダムに発券される。



さらに、第160回天皇賞(秋)の結果(枠連)とリアル連動した「ハロガチャ 天皇賞(秋)SEEDガンダム馬券キャンペーン」が開催される。



10月16日(水)から10月27日(日)【第160回天皇賞(秋)当日】15:00までの応募期間中に、第160回天皇賞(秋)の枠連の結果と同一の組み合わせとなる「ガンダム馬券」を、規定のハッシュタグをつけてTwitterにシェアすると、抽選で3名に、JRAオリジナルガンプラ作例「HGCE1/144 キタサンブラックオリジナルストライクフリーダムガンダム」と「電子マネーギフト3万円分」、10名に「電子マネーギフト3万円分」が贈呈される。

※ 「ハロガチャ天皇賞(秋)SEED」について、発券される「ガンダム馬券」の式別は「枠連」のみ。





▲HGCE1/144 キタサンブラックオリジナルストライクフリーダムガンダム ※画像はイメージ (C)創通・サンライズ



そして、11月17日(日)に東京競馬場に来場すると『ガンダムJRA SEED』オリジナルTシャツを抽選で1000名にプレゼント。来場ポイントキャンペーンのTodaysチャンス賞特別版として、ポイントリーダーにタッチし「当選」するとプレゼントされる。賞品は、なくなり次第終了となる。