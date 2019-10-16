「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”の「あゝオオサカdreamin’night」MVのショートver.が公開された。

「あゝオオサカdreamin’night」は、10月30日にリリースされるどついたれ本舗のCDに収録される楽曲。MV解禁に併せ、本楽曲の制作を担当したのが、HIP HOPユニット・Creepy Nutsであることも明らかになった。R-指定が作詞を、DJ松永が作曲と編曲を手がけている。

また10月30日にオオサカ・ディビジョン、11月27日にナゴヤ・ディビジョンのCDが発売されることに加え、残る4ディビジョンのCD発売も決定。イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”は12月25日、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”は2020年1月29日、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”は2月26日、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”は3月25日と、6カ月連続のリリースとなる。

なお「あゝオオサカdreamin’night」とナゴヤ・ディビジョンのCDには、3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで開催される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」の最速先行申込シリアルナンバーが封入される。

どついたれ本舗「あゝオオサカdreamin’night」

収録内容

M1.「あゝオオサカdreamin’night」／どついたれ本舗（CV：岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢）

M2.「タイトル未定」／白膠木簓（CV：岩崎諒太）

M3.「タイトル未定」／躑躅森盧笙（CV：河西健吾）

M4.「タイトル未定」／天谷奴零（CV：黒田崇矢）

M5. Drama Track（仮）

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」

日程：2020年3月28日（土）、29日（日）

会場：埼玉・メットライフドーム

出演：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。