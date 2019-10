アプガ（２）活動２年の集大成、ファーストアルバム新アー写＆ジャケ写が公開

アップアップガールズ(2)が11月12日(火)にリリースするファーストアルバム「アオハル1st」のジャケット写真と新アーティスト写真が公開された。

今作は、今年3月に新メンバー3名が加入し、平均年齢17.6歳となったアップアップガールズ(2)でしか表現できない“青春(アオハル)”がコンセプト。ジャケット写真は青空の下、都内の河川敷で撮影。衣装の制服は、初期メンバーの高萩、吉川、鍛治島はブレザー、2期生の中川、佐々木はジャンパースカート、そして新メンバーの森永、島崎、新倉はセーラー服と加入順ごとに大人に近づく仕様。ジャケ写、アー写ともにアオハルならではのエモさを出している。



収録曲はこれまでのシングルをすべて網羅。さらに新曲「ブルースカイブルース」「パジャマDEタンテボー」の他、ファン待望の音源化となる「ラッタンプイコ」を収録。活動2年間の軌跡を感じ取って欲しいとCDの収録可能時間ギリギリまで、全17曲を詰め込んだ今のアプガ(2)の集大成の1枚となっている。



▽リーダー・高萩千夏コメント

ついに! アルバム! と喜びで溢れました。アルバムリリースは1つの目標だったし、アルバムってその瞬間を詰め込んだものになるので、今の私たちをぎゅっと詰め込んだ素敵な作品を出せるということがとても嬉しいです。沢山の楽曲を聴いて、当時を思い出して「こんな時もあったな」と思う方もいれば、最近ファンになった方は「こんな感じだったんだ」と知る方もいると思います。みなさんに手にとってほしいです。



▽アップアップガールズ(2)「アオハル 1st」収録曲」

01. Overture(2)

(作曲:michitomo|編曲:michitomo)

02. スターティングオーバー

(作詞:NOBE|作曲:michitomo|編曲:michitomo/ENIXES(GOLDTAIL))

03. ハッピースLOVE▽(※▽は「ハート」が正式表記)

(作詞:PandaBoY|作曲:PandaBoY|編曲:PandaBoY)

04. ブルースカイブルース

(作詞:からっぽペペロンチーノ|作曲:からっぽペペロンチーノ|編曲:からっぽペペロンチーノ)

05. 全部青春!

(作詞:つんく|作曲:つんく|編曲:板垣祐介)

06. どしゃぶりのテラス席

(作詞:児玉雨子|作曲:michitomo|編曲:KOJI oba)

07. フユトテトテ

(作詞:fu_mou|作曲:fu_mou|編曲:fu_mou)

08. っていう初恋のお約束

(作詞:児玉雨子|作曲:michitomo|編曲:KOJI oba)

09. エンジェル演じて20 年

(作詞:児玉雨子|作曲:michitomo|編曲:KOJI oba/松井ジャーマンJr.)

10. かかって来なさい

(作詞:つんく|作曲:つんく|編曲:大久保薫)

11. ラッタンプイコ

(作詞:NOBE|作曲:michitomo|編曲:かずぼーい)

12. OVER DRIVE

(作詞:PandaBoY|作曲:michitomo|編曲:かずぼーい)

13. Be lonely together

(作詞:つんく|作曲:つんく|編曲:平田祥一郎)

14. Sun!×3

(作詞:fu_mou|作曲:fu_mou|編曲:fu_mou)

15. 二の足Dancing

(作詞:児玉雨子|作曲:michitomo|編曲:KOJI oba)

16. パジャマ DE タンテボー

(作詞:NOBE|作曲:大隅知宇|編曲:michitomo/ENIXES(GOLDTAIL))

17. We are Winner!

(作詞:つんく|作曲:つんく |編曲:大久保薫)