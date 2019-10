星野源「Same Thing」MVがYouTubeプレミア公開、本人もチャットに参加

星野源の新作EP『Same Thing』よりタイトル曲「Same Thing (feat. Superorganism)」MVが完成。10月17日23:30よりYouTubeプレミア公開が決定した。



先頃リリースされたEP『Same Thing』は、スーパーオーガニズム、PUNPEE、トム・ミッシュなど国内外アーティストとのコラボレーションを始め、星野源の新たな魅力を詰め込んだ全4曲が反響をよび、リリースと同時にApple Music、iTunes Storeを始め、各配信サイトの各配信サイトのアルバムランキングで続々1位を獲得。発売日14日には星野源の冠音楽番組「おげんさんといっしょ」がオンエアされ、ハッシュタグ「おげんさん」がTwitterでトレンド世界一になるなどこちらも大きな話題となった。



そんな多方面からの盛り上がりの中、先行配信タイミングにティザー映像が公開され、リスナーから待ち望まれていたEPタイトルトラック「Same Thing(feat. Superorganism)」のMVが今週10月17日(木)23:30からYouTubeプレミア公開することが発表された。



YouTubeプレミア公開とは、映画やテレビ番組のプレミア上映のように、視聴者が新作動画を同時に見て楽しめる機能。リアルタイムでチャットをしながらミュージック・ビデオを観ることができ、誰でも無料で参加することができる。なお、星野自身もプレミア公開時のチャットに参加するとのことで、本人と共にMVの公開を迎えることが出来る貴重なタイミングとあり、大きな盛り上がりをみせそうだ。





星野源「Same Thing (feat.Superorganism)」

Official Video

10月17日(木)23:30よりYouTubeプレミア公開

https://youtu.be/Gs9Nf8VhFO4





〈リリース情報〉





星野源

『Same Thing』

配信中



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私

https://jvcmusic.lnk.to/samething



〈ライブ情報〉



星野源 POP VIRUS World Tour



2019年11月23日

上海 National Exhibition and Convention Center Hong Arena



2019年11月25日

ニューヨーク Sony Hall

Special Guest MARK RONSON



2019年12月9日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月10日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月14日

台北 Legacy MAX



オフィシャルサイト:

http://www.hoshinogen.com/