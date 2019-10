SILENT SIREN、映像作品のティザー映像第2弾でPoppin’Partyとのコラボ曲を公開

SILENT SIRENが今年行なったライブハウスワンマンツアー「SILENT SIREN LIVE TOUR 2019『31313』〜 サイサイ、結成10年目だってよ 〜 supported by 天下一品」のツアーファイナル公演の映像作品のティザー映像第2弾が公開された。







今回の映像作品は、6thアルバム『31313』を携えたツアーのZepp DiverCity公演を収録したものであり、10月30日にリリースされる。今年6月9日の「ロックの日」に開催された灼熱のライブ本編に加えて、特典映像としてライブのオープニングで披露されたメンバー自ら企画出演したオリジナル・グッズCM映像集、ファンから募集した「恋のエスパー」踊ってみた動画を収録。さらに、追加公演となった6月10日のZepp DiverCity公演より、PoppinPartyとのコラボ曲でサイサイが単独披露した「NO GIRL NO CRY (SILENT SIREN ver.)」ライブ映像を初収録する。今回の映像ではその模様を垣間見ることができる。



リリース形態はファンクラブ限定盤、初回限定盤にそれぞれBlu-ray、DVDの2種類からなる全4形態。さらにファンクラブ限定盤には、全15曲を収録したライブCDアルバム『LIVE TOUR 2019 『31313』 2019.6.9@ Zepp DiverCity』、メンバーによる初のビジュアルコメンタリー、オリジナル写真集68P、”サイサイ、結成10年目だってよ” A2オリジナル・ポスター(4色ランダム封入)が付属。さらにスペシャル・パッケージ仕様となっている。(ファンクラブ限定盤は受注終了)





<リリース情報>







SILENT SIREN

Blu-ray & DVD映像作品

『LIVE TOUR 2019「31313」〜サイサイ、結成10年目だってよ〜 supported by 天下一品 @ Zepp DiverCity』



発売日:2019年10月30日(水)

ファンクラブ限定盤Blu-ray【1BD+CD+GOODS+SPECIAL BOOK】8800円(税抜)

ファンクラブ限定盤DVD【2DVD+CD+GOODS+SPECIAL BOOK】7800円(税抜)

初回限定盤Blu-ray【1BD+GOODS】5800円(税抜)

初回限定盤DVD【1DVD+GOODS】4800円(税抜)



■全形態共通Blu-ray & DVD 特典映像

・メンバー出演グッズCM映像集&「恋のエスパー」踊ってみた動画

・ライブ映像「NO GIRL NO CRY (SILENT SIREN ver.)」2019.6.10 @ Zepp DiverCity

■全形態共通GOODS

LIVE TOUR 2019 『31313』パスレプリカステッカー

■ファンクラブ限定盤

・ライブCDアルバm『LIVE TOUR 2019「31313」2019.6.9@ Zepp DiverCity』(全15曲収録)

・メンバーによる初のビジュアルコメンタリー

・SPECIAL BOOK] オリジナル写真集68P

・”サイサイ、結成10年目だってよ” A2オリジナル・ポスター付(4色ランダム封入)

・ファンクラブ限定スペシャル・パッケージ仕様



=DVD / BD収録内容=

1. 無重力ダンス

2. Go Way!

3. merry-go-round

4. 19 summer note.

MC

5. Attack

6. ODOREmotion

7. 天下一品のテーマ

MC

8. Letter

9. REBORN

10. クリームソーダ

11. 渇かない涙

MC

12. 四月の風

13. 卒業

14. シンドバッド

MC

15. フジヤマディスコ

16. 八月の夜

17. What show is it?

18. ALC.Monster

19. 恋のエスパー

- Encore –

MC

20. Happy Song For You

21. チェリボム



<ライブ情報>



SILENT SIREN

「サイサイ結成10周年LIVE 2020.9.20 in 山中湖」

2020年9月20日(日)山中湖交流プラザ きらら シアターひびき

詳細後日発表



SILENT SIREN Official Site:http://silent-siren.com/