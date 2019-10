ナナヲアカリ 制作陣が「大好き！」プチアルバム『DAMELEON』裏話

ナナヲアカリさんが、10月15日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。10月2日(水)にリリースされたプチアルバム『DAMELEON』について、番組パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:10月2日にプチアルバム『DAMELEON』をリリース! おめでとうございます!ナナヲ:ありがとうございます。とーやま校長:全7曲入りで、テーマが“エンジョイ変化”! これは、まずどこからきたものなのですか?ナナヲ:次にアルバムを作りたいね、ってなったときに、まずテーマから決めるんですけど、どういう気分かなって思ったときに“めちゃくちゃ変わりたいな”っていう時期で(笑)。でも変わることって、この10代20代だと後ろ指をさされてしまったりとか、自分自身も勇気がいったり怖かったりすることのほうが多いなと思っていて。そのときに楽しんで変われるアルバムになったらいいなと思って、自分の背中も誰かの背中も押せるアルバムを作りたい、と思って“エンジョイ変化”というのがテーマになりました。とーやま校長:その“変わりたい”という思いは、どこからきたものなのですか?ナナヲ:去年、一昨年とかは、すごくネガティブなほうに突っ込んでいっていたんです。どんどん思想がネガティブになってしまって。でもいろんな人と出会って、いろんなどうしようもない人生の話とかを聞いて、“もういっか!”と一周回ってポジティブになれたことがあったんです。そのときに“楽しいことがしたい!”と思って、そこがきっかけになりました。どこかでネガティブが振り切れ過ぎて、“楽しいことしかしたくねぇ!”って思った瞬間があったんです。とーやま校長:“ネガティブ”って、あんまりよくない言葉だと思うじゃないですか。でもそれが行き切ったら、そこを突き抜けると、全然知らない自分に出会えることになるかもしれない、というのが今回のアルバムなんですかね?ナナヲ:そうですね。行き切っておかしくなっても、なんか“面白くない?”って思ったんです(笑)。そういう気持ちがきっかけでスタートしたアルバムだな、と思います。とーやま校長:さっき、“いろんな人たちと会った”というお話があったじゃないですか。ナナヲアカリ先生自身も曲を書かれていますけど、全部で7人のアーティストの皆さんから楽曲提供・プロデュースをされていて、それはその間に会った皆さんだったりするんですか?ナナヲ:そういう方もいらっしゃいますし、このアルバムを作るにあたってまた新たな出会いとして一緒に制作させてもらった方もいます。半々くらいですね。とーやま校長:僕たちSCHOOL OF LOCK! 的には、さっきLiSA LOCKS! があったじゃないですか。あの時間帯にねごとLOCKS! をやっていた時期があったんです。今回の4曲目に収録されている「月だけが聞いている」は、ねごとの蒼山幸子ちゃんが……!ナナヲ:あ! もう幸子ちゃん大好きなんです。とーやま校長:どういうところがお好きなんですか?ナナヲ:初めて会ったのは結構前なんですけど、とある番組で一緒になったときに“ハッ!……好き!!”って思って。そういうことが多いんですよ。徐々に好き……じゃなくて、“もう好きじゃん、この人”っていう(笑)。オーラとか話し方とかで“好き!”って思いました。そこから3年くらいの時を経て、こうやって一緒に制作できることになりました。とーやま校長:その間は、一緒に遊んだりとかもなく?ナナヲ:打ち上げで一緒になったり、ライブを観に行かせてもらったりとかはあったんですけど、遊んだことはなくて。でも制作の過程でLINEもいい感じでできるようになって、すごく嬉しいですよね……(笑)。とーやま校長:(笑)。え? 恋してるんですか?ナナヲ:ほぼそんなテンションです(笑)。とーやま校長:頬を赤らめてるから(笑)。ナナヲ:いや~本当に……すごく可愛いスタンプとか送ってきてくれるんです(笑)。とーやま校長:(笑)。ナナヲ:……何の話だ?(笑)。とーやま校長:(笑)。でも他の方もそうだと思いますけど、好きだった人とこうやってね……?ナナヲ:はい。皆さん本当に大好きです。とーやま校長:(笑)。この「月だけが聞いている」は蒼山幸子ちゃんの曲だ! と思いましたし、大森靖子さんが作詞作曲した「$ラリ無双」を聴いたときも、僕がこの曲を作った人だったら、めちゃめちゃいい曲を書けた! と思って、人に渡したくなくなるんじゃないかと。ナナヲ:この曲をレコーディングしたとき、本当にマジで記憶がほぼないくらい……。とーやま校長:どういうこと?!ナナヲ:すごく入り込んで、すっごい楽しかったことしか覚えていないんです。今までにないタイプの歌録りのやり方だったので。この「$ラリ無双」だけ。すごくスリリングでしたね(笑)。とーやま校長:(笑)。俺はこの曲の歌詞のひとつが……衝撃的にすごい言葉だな、と思って。『右脚だけでも彼ん家 泊まりたいな』!ナナヲ:これは最初見たときに、“天才だ!”って。本当に最高すぎる。とーやま校長:ね! だから……「無理だって! 今日は泊めないから!!」「お願いお願い! 右脚だけでも泊めさせて!」……って言ってるのかな、とか。ドアに挟まって……(笑)。その前後を想像しても面白いし。ナナヲ:そうですよね(笑)。とーやま校長:実際それで、“OK!”って言われても面白いと思うし。ナナヲ:そうなんですよね。いそうだから、この子は(笑)。“わかる~!”って思います。とーやま校長:この「$ラリ無双」って、ある言葉なんですか?ナナヲ:いや、語感と勢いの造語だと思います。とーやま校長:タイトルの説明はあったんですか?ナナヲ:一切ないです(笑)。ただサビの『300個はあって あと297あった』という歌詞は、どういうことなのか聞きました。“3つとかやりたいことあったら、恋とか終わっちゃうから”みたいな(笑)。大森靖子節が炸裂していますよね。とーやま校長:ふぅぅ~ん! これ、ライブではやっているんですか?ナナヲ:1回ライブでやったんですけど……。とーやま校長:すごそう!ナナヲ:いやもう酸素が足りなくなって、“どうしよう”って(笑)。とーやま校長:言葉数も多いしね。ナナヲ:そうなんです。自分の気持ち的にもオーバーヒートしちゃうから……(笑)。エネルギッシュな1曲です。とーやま校長:靖子さんとはどういう関係なんですか?ナナヲ:一方的に好きで……(笑)。(今回は)お手紙を書きました。とーやま校長:うわ! どんな?ナナヲ:いやもう緊張しすぎて、ただのガチ恋手紙みたいなものを送りつけてしまって……(笑)。とーやま校長:ねごとの幸子ちゃんがいるのに?!ナナヲ:いや、違うの! みんな好きなんです!!(笑)。とーやま校長:この曲たちと向き合ったりお話をしたりとか、記憶をなくすくらい集中したことによって、自分の中で変化がありました?ナナヲ:すごいありましたね。レコーディング、制作の過程で、“自分、ここまでできるんだ!”ってこともすごく思ったし、なんだろう……精神的にもすごくいい方向に考えるようになりましたね。好きな人たちと一緒にやれて、本当に制作が楽しかったんですよ。“楽しいことしかやりたくねぇ!”から始まった変化で、本当に楽しいことしか無かったんです。 できたときには“すごくいいアルバムじゃない?”って思いましたし、今までは様子を見て“あ、いいかもしれない……”みたいな(笑)。でもこれはできた瞬間に、“むちゃくちゃ楽しかったから、もういいや!”みたいな風に思いましたね。ナナヲアカリさんは、10月26日(土)よりこの『DAMELEON』を引っ提げた全国ツアー『DAMELEON RELEASE TOUR「CHANGING!」』を開催。ナナヲさんは、「難しい曲が多いし、バンドのグルーヴ感が必要になる楽曲が揃っているので、“バンド練”をしっかりやりたいと思います」と話していました。詳細はオフィシャルサイト(https://www.nanawoakari.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/