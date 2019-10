LiSA「辛いもの我慢」「2日に1回ジム」ストイックな日常を告白

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日、全国ツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』が終了したということで、この秋にやりたいことを発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月15日(火)放送分)LiSA:もうねー、辛いものずっと我慢してた! だって夏といえば辛いものでしょ? 夏に熱い! って言いながらダラダラ汗かきながら辛いもの食べたい!ラーメンにもからしいっぱい入れたい! 鷹の爪いっぱい入れたい……でもね、入れられなかった。タイ料理も食べたい! 辛いやつ食べたい! 飲みたい! グリーンカレー食べたい……食べられなかった!でもツアー終わったから、これからもう1週間ぐらいグリーンカレーでもいいね。とにかくタイ料理食べたい!ツアー中はやっぱり辛いもの……喉がね、声が出づらくなっちゃうので食べないようにしてました。だけど、次の日くらい声カラカラでもいいかな、って日に食べたいなと思います。LiSA:映画館って、楽しいじゃないですか。しかも1日3本とか観れるでしょ? 私、アナ雪2回連続で観たもんね(笑)。映画館にも行きたいけど、ツアー中は人が密集してる所に行くの控えていました。誰かが風邪引いてるかもしれないし、自分がもらっちゃったら誰のせいでもないから。自分の管理として、あんまり集中してるところに行けなかったんですけど。ツアー終わったから……!1日3本ね。映画館で楽しんで、なんならご飯もその映画館で食べて、飲んで、暮らしたいですね! 映画館で暮らしたい……!LiSA:だって、もう寒くなるじゃないですか。寒くなるの耐えられない。みんなが寒い寒いって言ってるときに“あっついんだよね〜”って言って冷たいジュース飲みたい(笑)。ちなみに、ベトナムは1回も行ったことなくて、ハワイも子どものころしか行ったことないんです。あったかい所でハッピーな空気を浴びて、のんびりしたいな~と思います。LiSA:私は、今年の2月から2日に1回ずぅーっとキックのジムに行ってるんですね(笑)。初めは筋肉痛がすごくて、こんなにも筋肉痛がすごかったらそれこそLIVE出来ないよーってぐらいひどかったんですけど。もう今はね、どんだけトレーニングしても筋肉痛にならない(笑)。ほんとにね、筋肉って鍛えられるんだなって実感してます。だけど、さすがに2日に1回やるのは、ストイックすぎるなと思ってて(笑)。今LIVEにもトレーナーさんが来てくれていて、LIVEの朝にキックして汗だくになって、シャワーを浴びてからメイクしだすっていうスケジュールなんですけど……ちょっとそれも含めて、LIVEもすると運動し過ぎなんじゃないか? って(笑)。だからちょっとだけ減らそうかな~。減らしたいな~。ちょっとサボってもいいですか?今言ったやつ、秋の間に全部出来るかな〜? ツアー中ずっとそんな感じ。ツアー中じゃなくても、ずっとそういう感じなんだけどね。でもそれが普通だと思って、もう生活しちゃってるから。逆にやらないと違和感出てくるかも……!さらに、この日は新曲「unlasting」を初オンエア。LiSAはこの曲について、「新曲、暗いですね……(笑)。でも今回、(エンディングテーマとして放送されているTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』は)シリーズの3期なんですけど、すごい暗いところから始まるんですね。2期の終わりから結構暗いんだけど、彼らがその暗いところから、どうなるか私も楽しみにしています!」と話していました。この楽曲は16枚目のシングルとして、12月11日(水)にリリース。さらに、10月21日(月)からは、フル配信がスタートします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/