バトルス、NYで収録された2曲のパフォーマンス映像を公開

NYのエクスペリメンタル・ロック・バンド、バトルスが先週リリースした最新アルバム『Juice B Crypts』から、「Titanium 2 Step」と「Fort Greene Park」のパフォーマンス映像を公開した。



今回の映像は、彼らの地元であるNY・ブルックリンにて収録。最初に演奏される「Titanium 2 Step」では、音源にも参加しているリキッド・リキッドのサル・プリンシパトがボーカルとして登場する。一方のインスト曲「Fort Greene Park」は、美しく落ち着いたシンセのメロディから始まり、ジョン・ステニアーの力強いドラムのグルーブとイアン・ウィリアムスによるエモーショナルなギターリフが互いを引き立てるように絡み合い、高まる緊張感と共にスリリングに展開していく。







まずすべての曲を完成させて、誰にボーカルを頼もうか考えていた。クリス・タブロンが過去にサルと仕事をしたことがあって、リキッド・リキッドのメンバーがこの曲で歌ってくれたら完璧だって思ったんだ。

- ジョン・ステニアー



なお、スペシャルゲストとして平沢進+会人(EJIN)の出演が決定した11月の東名阪ツアーは、全公演ソールドアウトとなっている。





<来日公演情報>







BATTLES

SPECIAL GUEST: 平沢進+会人(EJIN)



東京公演:11月4日(月・祝)恵比寿ガーデンホール

大阪公演:11月5日(火)梅田クラブクアトロ

名古屋公演:11月6日(水)名古屋クラブクアトロ

※全公演SOLD OUT



<リリース情報>







バトルス

『ジュース・B・クリプツ』

発売中

WARP RECORDS / BEAT RECORDS



国内盤CD BRC-613 ¥2,200+tax

国内盤CD+Tシャツ BRC-613T ¥5,500+tax

ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

01. Ambulance

02. A Loop So Nice...

03. They Played It Twice feat. Xenia Rubinos

04. Sugar Foot feat. Jon Anderson and Prairie WWWW

05. Fort Greene Park

06. Titanium 2 Step feat. Sal Principato

07. Hiro 3

08. Izm feat. Shabazz Palaces

09. Juice B Crypts

10. The Last Supper On Shasta feat. Tune-Yards

11. Yurt feat. Yuta Sumiyoshi(Kodo)