安全地帯、11月13日発売最新映像商品のジャケット写真&購入者特典を発表

安全地帯が11月13日に発売するBlu-ray&DVD作品『ALL TIME BEST「35」~35th Anniversary Tour 2017~LIVE IN 日本武道館』のジャケット写真と商品購入者特典が発表された。



今回の映像作品は2017年にデビュー35周年を迎えた安全地帯のアニバーサリーツアー「ALL TIME BEST「35」~35th Anniversary Tour 2017~』から、360℃熱狂!伝説とも言われている日本武道館での公演を完全収録、さらにドキュメンタリー映像を収めた作品。大ヒット曲「ワインレッドの心」で幕を開け「熱視線」「恋の予感」などを熱唱し、約2万5千人が沸いたステージを余すことなく堪能出来る内容となっている。



また、来月11月16日には『安全地帯 IN 甲子園球場 「さよならゲーム」』を開催。当日は今回の映像作品の会場購入限定特典として特製トートバッグ(チャーム付)を先着順にてプレゼントするとのこと。





<リリース情報>







安全地帯

『ALL TIME BEST「35」~35th Anniversary Tour 2017~LIVE IN 日本武道館』



発売日:2019年11月13日(水)発売

価格:【Blu-ray】8800円(税込)

【DVD】7700円(税込)

全24曲収録予定

※上記収録内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・購入者特典

■対象店舗でご予約・ご購入の方に先着で「特典B2ポスター」をプレゼント

■現在開催中の「玉置浩二 CONCERT TOUR 2019〜LA VIE〜」のLIVE会場及び各ECサイトにてご予約・ご購入された方には先着で「特典ポストカード」をプレゼント

※特典は先着順となっており、予約期間内でも予定数が無くなり次第終了となります。ご了承ください。



<ライブ情報>



安全地帯

『安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム』

2019年11月16日(土)阪神甲子園球場・

時間:15:00〜

チケット料金:

一般8500円、SS席12000円、ほかグループ割あり(全席指定)

※4歳未満入場不可

URL:https://anzenchitai-koshien.com/