「レ・ミゼラブル」「オペラ座の怪人」を生んだミュージカルの聖地、ロンドン・ウエストエンドで活躍する一流ミュージカルスターが集結するコンサート「ヴォイス・オブ・ウエストエンド2020」の来日キャストが決定した。

2019年1月に初演された「ヴォイス・オブ・ウエストエンド」に出演したジョン・オーウェン=ジョーンズさん、アール・カーペンターさん、ケリー・エリスさん、ベン・フォスターさんが再来日するほか、「ラブ・ネバー・ダイ」でクリスティーヌ役を務めたアナ・オバーンさんの出演も決定した。

初演となった2019年1月のコンサートでは、名曲の数々と圧倒的な歌唱力に連日スタンディングオベーションが鳴りやまず、ミュージカルファンから再演を望む声が多く集まったという「ヴォイス・オブ・ウエストエンド」。再演となる「ヴォイス・オブ・ウエストエンド2020」は、2020年3月5~7日に東京・渋谷のBunkamuraオーチャードホールで開催される。

◇ジョン・オーウェン=ジョーンズさんのコメント

来年3月に「ヴォイス・オブ・ウエストエンド」の第2弾で再び日本に行けることになり、このうえなくわくわくしています。昔からのファンの皆さん、そして新しいファンの方たちに出会えることが今から楽しみで、待ちきれません。今回の公演にも、素晴らしい才能を持った出演者たちが顔をそろえるので、前回と同様、いやそれ以上に特別な公演になること間違いなし。期待していてください!

◇アール・カーペンターさんのコメント

来年、日本に戻ってこられることがこのうえなくうれしく、光栄に思っています。初来日はコルム・ウィルキンソンと、2度目の来日はマーク・スチュワートとのコンサートでした。そして今回は、長年の“宿敵”(であり友人)のジョン・オーウェン=ジョーンズ氏と。“Japan,at last, we’ll see each other plain – again!(日本の皆さん、ついに、また会うことができますね)

◇ケリー・エリスさんのコメント

また日本に戻って歌えることに、とても興奮しています。昨年の公演で東京を訪れて、人々や文化、街並みに圧倒されて大好きになりました。初めてのソロ公演も本当にすてきで、観客の温かい雰囲気やレスポンスは一生忘れられないです。また素晴らしいオーケストラと共に、大好きな歌を歌うことが待ちきれないです。「ヴォイス・オブ・ウエストエンド2020」で会いましょう!

◇ベン・フォスターさんのコメント

皆さん、こんにちは。ベン・フォスターです! そしてうれしいお知らせ。来年3月に再び、ヴォイス・オブ・ウエストエンドで東京・オーチャードホールに戻ってこられることになりました。最高の仲間のJOJやケリー・エリスらとまた一緒で、今から本当に楽しみでなりません。もうすぐ会えますよ!

◇アナ・オバーンさんのコメント

念願だった日本でのデビューが実現、しかもこんな素晴らしいコンサートを日本の皆さんと分かち合えることが、とてもうれしいです。私を招いてくれて感謝しています!