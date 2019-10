LiSAニューシングルリリース、全国アコースティックワンマンライブ開催

LiSAが、TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』のエンディングテーマ「unlasting」を、12月11日に16枚目となるシングルとしてリリースする。



また、全17都市19公演を廻った全国ホールワンマンライブツアー〈LiVE is Smile Always~紅蓮華~〉のツアーファイナルにて、来年3月から、LiSA初となるアコースティックでの全国Zeppワンマンライブツアー〈LiVE is Smile Always~unlasting shadow~〉の開催決定も発表された。



さらに、10月21日から、最新曲「unlasting」と最新シングル『紅蓮華』を含む、これまでに発表したLiSAの全楽曲を各サブスクリプションサービスにてストリーミング配信することも決定した。



LiSA コメント

『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』のEDを担当させていただきます。LiSAです。「アリシゼーション」編の一番最初のOPには、輝く未来を願った「ADAMAS」を。そして、残された彼らの悲しみが、永遠に続かない事を願って「unlasting」を新章のEDに添えさせていただきます。大切な人が、せめてどこかで同じ気持ちで居てくれますように。





■リリース情報







LiSA

16thシングル『unlasting』



発売日:2019年12月11日(水)

フル配信プリオーダーリンク:https://LiSA.lnk.to/a3rAw



2019年10月21日(月)0時~ 先行フル配信&ストリーミング配信スタート



■ツアー情報



LiSA 2020年全国Zeppアコースティックワンマンライブツアー

〈LiVE is Smile Always~unlasting shadow~〉



2020年3月5日(木)北海道・Zepp Sapporo

2020年3月12日(木)大阪・Zepp Osaka Bayside

2020年3月13日(金)愛知・Zepp Nagoya

2020年3月23日(月)東京・Zepp Tokyo

2020年3月24日(火)東京・Zepp Tokyo

2020年3月30日(月)福岡・Zepp Fukuoka

2020年4月6日(月)神奈川・Zepp Yokohama



FC「リサラボっ。」にて、2020年10月15日22時より先行受付開始:http://k.lxixsxa.com



LiSA Official Website:http://www.lxixsxa.com/

LiSA Official YouTube:https://www.youtube.com/c/lisaSMEJ