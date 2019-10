四人囃子、伝説の名盤『一触即発』45周年を記念して再発プロジェクト始動

日本のロック黎明期に生まれた名盤『一触即発』リリースから45周年を記念して、四人囃子の再発プロジェクトが始動。まず第1弾として、『一触即発~デラックス・エディション』(CD3枚組)が10月23日に発売される。



2017年、日本のロックのオリジネーター、四人囃子の入手不可能になっていたBOX『From The Vaults1&2』を再構成した『アンソロジー~錯~』(2CD+1DVD)が発売された。オリコン初週56位にランクインし、伝説となっている彼らの存在を改めてロック・ファンに強烈にアピールした。



彼らの代表作である1stアルバム『一触即発』が1974年に発売されてから、今年で45年が経つ。はっぴいえんど『風街ろまん』、サディスティック・ミカ・バンド『黒船』、イエロー・マジック・オーケストラ『ソリッド・ステイト・サヴァイバー』などの名盤と並んで、海外でも非常に評価の高い作品だ。当時、英米のロックに影響を受けた弱冠20代の若者4人が、独自に創り上げたオリジナリティ溢れるロックの原石を開花させ、それまではNGとされていたレコーディング手法も新たに取り入れながら、日本初のセルフ・プロデュース・アルバムを産み出した。



そのリリースから45周年を記念して、四人囃子再発プロジェクトが始動する。この『一触即発』を中心に、オリジナル・マスターテープの発掘により今回初めて明らかになった音源やライブ音源のコンプリート版、関連音源を完全収録したカタログ商品や長らく廃盤状態にあった映像商品の再発などが予定されている。さらに、『一触即発』関連音源が初めて配信・ストリーミングが開始されるほか、アナログ発売の11月にはハイレゾ配信もスタートするという。



その第1弾として10月23日に発売される『一触即発~デラックス・エディション』は、今回発掘された『一触即発』オリジナル・アナログ・マスターテープからマスタリング(ビクター独自のK2HD PRO MASTERING)を行い、これまでのCDでは体験できないリアルな音像を再現。さらに、マスターテープ発掘作業の中から発見された『一触即発』のモノラル・バージョンを初収録する。そのうえDISC2には、1973年に杉並公会堂で行われた四人囃子初のソロ・コンサート『ミラージュ・オブ・四人囃子』を初めて完全収録。そこでは、アルバム『一触即発』発売の1年前にすでに完成されていた楽曲の数々を体験することができる。しかも、DISC3には1974年に福島県郡山市で行われた『ワン・ステップ・フェスティバル』を記念して、2001年に開催された『ワンステップへの旅 in うつくしま未来博』から、アルバム『一触即発』収録曲他を初収録する。この音源は、今回の発掘作業で、同ライブのマルチテープが発見され、新たにリミックスしたものとなる。奇しくも、『ワンステップフェスティバル』開催からも今年で45周年。四人囃子の再始動のきっかけとなったメモリアルなライブでの珠玉音源4曲を体験して欲しい。



全てのCDは、音像のクリアさで定評の高いUHQCDを採用。また、iTunes Store、レコチョクほか主要配信サイト、及び、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、Amazon Music Unlimitedなど主要定額制音楽ストリーミングサービスにて10月23日より配信予定。



続く第2弾は、『一触即発』のアナログ復刻。今回はVIVID SOUND社が1988年にアナログ復刻して以来、31年ぶりの復刻で、アナログリリースが中断されてから初めての復刻となる。今回、発掘されたオリジナル・アナログ・マスターテープからマスター制作を行い、名匠・小鐡徹氏によるカッティングを施し、180g重量盤というアナログの粋を極めた仕様での発売となる。当時のジャケット、帯、解説書も完全再現される。そのあと、11月以降も再発企画が目白押しとのことだ。







〈リリース情報〉







『一触即発』デラックス・エディション(3CD)

(2019年最新リマスタリング)

●DISC1:オリジナル盤+1 *『一触即発』(モノラル・ヴァージョン)初収録

●DISC2:ライブ『ミラージュ・オブ・四人囃子』完全版 (1973年7月21日杉並公会堂)

(2019年最新リマスタリング) *『中村君の作った曲』『一触即発』初収録

●DISC3:ライブ『ワンステップへの旅 in うつくしま未来博』(2001年8月31日未来博メインステージ)

*全曲初収録 *オリジナル・マスターからの最新リミックス



・オリジナル・マスターからの最新マスタリング ・高音質CD(UHQCD)

・ブックレット(作品解説、レコーディング秘話など) 解説:高岡厚詞(From The Vaults1&2 プロデューサー)

・レコード時の付属品は全てミニチュア再現(帯、解説書)

・価格 (3CD)6,000円+税

・デジパック仕様