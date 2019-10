“関電問題”への違和感を若新雄純が語る「善悪の物語より現実を丁寧に見るべき」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。10月3日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、関西電力役員による“金品受領問題”について取り上げました。関西電力(以下、関電)役員が、高浜原発がある福井県高浜町の元助役・森山栄治氏(故人)から計約3億2,000万円分の金品を受け取っていた問題をめぐり、関電の岩根茂樹社長は記者会見の冒頭で「お客さまや社会の皆さまからの信頼やお気持ちを裏切り、多大なご心配やご迷惑をおかけし、改めて深くお詫びします」と陳謝。この問題が報道番組などで取り沙汰されているなか、同じ福井県若狭地方出身の若新は「一番おかしく思うのは、福井県高浜町の元助役である森山さんの顔写真が、“地元のドン”として一連の物語の分かりやすい悪役のような扱いで出ていること。故人ということもあって、関電側は『もし受け取らなかったら……』と恫喝されたというようなことを言って、散々悪者にしている」と指摘。さらに、「こういう事件があると、“裏のドン”だったとか、こんな人だった……と人物と物語を仕立て上げるのはテレビとしても分かりやすいし、観ている側からしたら面白いのかもしれない」としつつも、「僕は違和感がある」と言います。そして、「ラジオの前のみんなに伝えたいと思うこと」として、「まず普通に考えて、関電のような、めちゃくちゃデカい会社が田舎のまちのおじさんにただ恫喝されただけでビビるなんてわけがないですから。関電と高浜町なんて“ゾウさん”と“アリ”ですよ。“アリ”に『“お前、ただじゃおかないぞ”って言われました、だから受け取りました』って、“ゾウさん(関電)”が記者会見で言っているようなもの」と例えます。かつて、高浜地区の一帯は漁村で特に大きな産業もなく、それぞれの村は借金を抱えていたそう。その周辺の村が合併してできたのが高浜町です。「福井県全体が原発を誘致する政策をやったからなんですけど、原発って安全性は別として目の前のコストだけの面で考えると、めちゃくちゃ儲かるビジネスなんです。なぜなら効率良く安く電気を作れるから。広島や長崎に原爆が落とされて、そう年月が経っていない時期に、(電力会社は)原子力で発電するという魔法のようなシステムを、どこかの田舎に置きたかった。高浜町でも、いろいろな反対運動もあったらしいが、“町のために”と悩みに悩んで原発を受け入れてやってきた。その窓口となって交渉をしてきた人物の1人が元助役の森山さんだった」と説明。「当然、いろいろな汚い仕事とか、交渉ごととかあったと思う」としたうえで、今回は3.11以降の原発稼働をめぐってのやり取りだとされているが、「単に、高浜町が『お金を払うから原発を続けてくれ』と言ったわけではない。もともと、このお金はどこから流れているかと言うと、関電。そもそもは、電力会社側が関係各所にいっぱいお金をばら撒いてきた」と言います。若新は、「原発を受け入れることは相当大きな決断だった。一度原発を受け入れてしまうと、地元の産業やインフラもすべてそこに頼ることになるし、地元のかなり多くの人が関電系・原発系の仕事に就いている。原発ありきの町になってしまい、町がガラッと変わるわけです。だけどもその決断をして、“一蓮托生”でやってきた」と語ります。そして、「問題は、大きなエネルギービジネスのために小さな貧しい町と組んで、原発を置くためにお金を垂れ流していた、なんでもお金で物事を進めていたという構造をまず見ないといけない」と訴えました。リスナーからは「関電問題にはそういう背景があったんですね。さすが、地元の人の意見はわかりやすい」といったメッセージも。若新は「何億円ものお金や、菓子箱のなかに小判といった、現代じゃ考えられないような話と思うかもしれないけど、正直言って地元の人たちからしたら、“今さら何言っているの?”という感じ」とチクリ。さらに、「なぜこれまで問題にならなかったかと言うと、お金の出元は税金ではなく、僕らが払っている電気代なわけです。みんな電気が大好きだから、言い値で払ってきた。原発は経済的に見ると効率良く電気を生み出せるわけで、そういう汚いお金が出回っていたとしても十分成り立つようなビジネスだった。当然、3.11以降、原発に対する考え方や見方は変わってきたけど、(原発のある)地元にもお金がどんどん回ることで、いろいろな人が恩恵を受けているし、電力会社のお金や力で僕らの地元は整備されていった」と解説。そして、“金品受領問題”については「誰が悪者なのかとか善悪の物語よりも、そういう構造がこの社会の現実としてあったということを丁寧に見ていくこと、これから“日本はどうやってエネルギー産業と向き合っていくか”を考えるのほうが大事だと思う」と提言していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286