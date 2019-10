Survive Said The Prophetが2020年1月15日にニューアルバム「Inside Your Head」をリリースする。

サバプロのアルバムリリースは昨年9月発売の「s p a c e [ s ] 」以来、約1年4カ月ぶり。DVD付きの初回限定盤と、CDのみの通常盤の2仕様でリリースされる。ジャケットデザインはメンバーのIvan(G)が手がけた。収録内容などの詳細は後日発表される。

またフォトグラファーのアンディ・フォードが撮影した新たなアーティスト写真も公開された。