ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズの生みの親が完結した今だからこそ明かす制作秘話！

2011年に放送を開始した『ゲーム・オブ・スローンズ』は、アメリカの作家、ジョージ・R・R・マーティンの大ベストセラーファンタジー小説『氷と炎の歌』シリーズを原作に、HBO制作でドラマ化したシリーズ。その圧倒的なスケールと膨大な登場人物が織りなす人間関係、複数のストーリーラインが絡み合う複雑でありつつも豊潤な物語など、様々な要素が全世界の視聴者を魅了し、そしてついに2019年5月から放送された第8シーズン「最終章」にて全73話の物語が大団円を迎えた。最終章のブルーレイ&DVDのレンタルは10月2日(水)より開始されており、セルブルーレイ&DVDも12月4日(水)に発売される。

本作の企画者で全編を通じて製作総指揮、共同脚本も務めたデイヴィッド・ベニオフとD.B.ワイスが来日し、合同取材が行われた。シリーズを知り尽くす”生みの親”とも言える二人だけに、最終章を含めたシリーズ全体を俯瞰して、これから最終章を観るという人、すでに観たという人、そのどちらにとっても興味深い内容を存分に語ってくれた。





——物語の結末は最初から思い描いていたものだったんですか?



ワイス だいぶ昔の話で記憶が曖昧な部分もあるんですが、大まかなアウトラインが固まったのは第二章をやっていた頃ですね。話が進んでいくにつれてディテールを描き込んでいくようになりました。実際にどうなるかは脚本を書き始めないとわからないので、そこは書きながら進めていったわけですけど、特に第四章から第六章などは結末がこうなる、ということを見据えて作っていきました。

▲ジョン・スノウ(演:キット・ハリントン)とは違った道を歩んだアリア・スターク(演:メイジー・ウィリアムズ)もまた物語の中核を担ったキャラクターだ



——物語を作る上で役割分担はどういった形なのですか?



ワイス まず各シーズンごとの大まかなストーリーラインを固めて、それを基に各エピソードの結構長めのサマリーをまとめます。そして僕らを含めた脚本を手掛けている4人くらいのチームで、最終章ではデイヴ・ヒルとブライアン・コグマンとの共同作業だったわけですが、エピソードごとのアウトラインをそれぞれに割り振っていきます。また、場合によっては「僕はあのエピソードの前半をやりたいけど君はどのエピソードのどこをやりたい?」といった住み分けの仕方もします。そうして出来上がったものをお互いに渡して推敲を重ねてリライトしていきます。そうしていくと、最終的には誰がどこを書いたかというのがわからなくなったりもするんですね。そういった形なので、自分が書いたものにそんなにこだわりはなくて、いい意味でエゴが排除されていく方法だと思います。



——お二人がストーリーテラーとしてこだわっているところは何ですか?



ベニオフ 最終章でピーター・ディンクレイジが演じるティリオン・ラニスターが語ったように、まさに僕ら自身が「物語は人々をひとつにしてくれるものだ」と信じています。また、物書きとしては「観ている人を飽きさせてはいけない」というのが最初のルールなのではないかと思います。僕らが子どもの頃のアメリカには、CBS、NBC、ABCと3チャンネルしかテレビはありませんでした。たとえあまり質がよくなかったとしても、それしか観るものがなければそれを観ていました。でも今は、いつでもどこでも数百もの番組を観ることができます。その中で飽きられてしまったら、ということはもちろん考えます。

▲左がティリオン・ラニスター(演:ピーター・ディンクレイジ)。右は愛憎相半ばするその兄、ジェイミー・ラニスター(演:ニコライ・コスター=ワルドー)



また、物語を綴る上では、皆さんの多くと同じように、やっぱりキャラクターに思い入れます。キャラクターに思い入れを持ってもらえれば、そのキャラクターがどこへ向かっていってもきっと視聴者は付いてきてくれると思うんですよね。時にはそれで辛い思いをしてしまうこともあるかもしれないですが(笑)。『ゲーム・オブ・スローンズ』が恵まれていたと思うのは、73時間という長い時間を掛けてじっくりとキャラクターの道のりが描けたことです。また、ひとりではなくたくさんのキャラクターの群像劇が描けたこと、素晴らしいキャストたちがキャラクターを見事に表現してくれたこともそうです。そうしたキャラクターの道のりにしっかりと付いていくこと、その内にあるものに忠実であることを大切にしています。



だから、物語の中でキャラクターがこうあるべきだと思っているときに、怖いなと感じることもあります。心から愛しているキャラクターなのにこんな展開で大丈夫なのかな、と。でも、キャラクターを愛していれば自然とその道のりは見えてきますし、それを信じなければいけないと思います。ルールをたくさん作りすぎてしまうと結局は破ることになるので、あまりルールを作って縛らずに、シンプルに「キャラクターを愛する」ということですね。



——数多くのキャラクターがいますが、キャスティングはどのように行われたのですか?



ワイス たとえば、ロバート・バラシオンを演じたマーク・アディは、僕らが原作を読んで想像していた通りの「王様」でした。オーディションテープをPC画面上の小さなサムネイル程度の動画で観たんですが、その時点でルックスも声色も完璧にイメージ通りでした。ピーター・ディングレイジやネッド・スターク役のショーン・ビーンもそうでしたね。でもそういった決まり方はむしろ例外で、僕らが想像していた役柄にははまらないような役者のほうが多かったですね。それはたとえばサーセイ・ラニスター役のレナ・ヘディがそうです。彼女はとてもユーモアにあふれた人ですし、サーセイという役に人間的な解釈を加えてくれましたね。もう一人挙げるなら、”リトル・フィンガー”ピーター・ベイリッシュ役のエイダン・ギレンですね。原作で描かれたよりもはるかにミステリアスな人物としてイメージを膨らませることができました。

▲サーセイ・ラニスター(演:レナ・ヘディ)の強烈なキャラクターは物語に奥行きを与えた。左はユーロン・グレイジョイ(演:ピルウ・アスベック)



——ずっと『ゲーム・オブ・スローンズ』を観てきて、お気に入りのキャラクターが物語の中で死ぬたびに胸をえぐられてきたんですが、お二人ができればもう少し描きたかった、死なせるのはしのびなかったというキャラクターはいますか?



ベニオフ ごめんなさい(笑)。確かにそういうキャラクターは何人かいるんですけど、演じている役者と会えなくなってしまうことも寂しかったですね。たとえばジェイソン・モモア(ドロゴ役)とはとても仲良くなって、一緒にいるのは楽しかったですけど、彼の物語はやっぱりあそこで終わるべきでした。それは仕方ないけれど、現場で会えなくなるのは寂しくて、第二章では夢のシークエンスで再登場してもらいました。それは僕たちが彼に会いたかったから(笑)。ただ、シリーズを通してどのキャラクターも死ぬべきタイミングで死んでいるとは思います。演じた役者と会えなくなって寂しいというのは何度も経験したけれど、それはそれだけ素晴らしいキャストに恵まれたということ。同じ業界の友人たちからは怖い話もたくさん聞きます。甘やかされていたり、気分屋すぎる役者の話などですね。でも運のいいことに僕たちは、ほんの少しの例外を除いて(笑)、素晴らしい人たちに恵まれました。



ワイス デイヴィッドが言うとおりで、キャラクターが死ぬときはそれはそれは悲しい気持ちになります。でもそれを生かしたところで、ストーリーとして意味が通らなくなってしまうので、仕方のないことかなと思っています。ジェイソンもそうだし、彼以外にも私生活での付き合いを続けているキャストは結構いますね。

▲スターク家の子どもたち、サンサ(演:ソフィー・ターナー)、ブラン(演:アイザック・ヘンプステッド=ライト)、アリア。左端で背中を向けているのはジョン・スノウ



——8年間という長いシリーズで、役者もどんどん成長していく中で、それに合わせて当初考えていたストーリーラインとは変わってしまった部分などはありますか?



ワイス 当たり前ですが、特に若い役者については「この子たちはいつまでも子どもではない」ということに早々に気付きました。特にスターク家の子どもたち、ソフィー(・ターナー/サンサ・スターク役)、アイザック(・ヘンプステッド=ライト/ブラン・スターク役)、メイジー(・ウィリアムズ/アリア・スターク役)。最初はみんな小さな可愛い子どもたちだったのが、この間なんてソフィーの結婚式に行ってきたんですよ(笑)。もう身長も6フィートくらいあって僕と変わらないくらいですし。アイザックもすごく背が伸びました。幸いなことに劇中ではずっと車椅子に座っているからあまりわからないかもしれないけれど。でも役者の成長に合わせてストーリーラインを調整しようかとは考えなかったですね。そういうやり方もテレビシリーズではよく見かけるんですが、敢えてそれをしようとは思いませんでした。メイジーは11歳の可愛い女の子だったのがすっかり立派なレディになりましたが、別に扱いを変えることはなかったですね。



――原作者のジョージ・R・R・マーティンに映像化の企画を持ち込んだ時のエピソードを教えて頂けますか?



ベニオフ 彼に初めて会ったのは、ロサンゼルスのザ・パームというステーキハウスで、そのランチは4時間にも及びました。終わった頃には僕らとウェイターしかいなかったですよ。ジョージの髭にバターが付いてしまっていたのが忘れられません(笑)。彼に訊かれたのは「ジョン・スノウの母親は誰だと思う?」という質問でした。作中では明かされていないことでした。でもとても幸運なことにその前日にたまたま二人でその話をしていて、これじゃないか、という答えも考えていたので、それを答えたら正解だったんです。ただ、そのことをもって映像化を許可してくれた、というわけではなくて、原作に対して僕らがどれだけ熱い思いを持っているのかということを感じてもらえたんだと思います。ほかにも映画化のオファーなどがたくさん来ていたそうなんですが、2時間の映画にするということは95パーセントはカットしなくてはいけないということで、僕らはそうはしたくなかった。その時の僕らになかったのは経験で、きっと彼も不安だったと思うんですが、僕らの情熱を信じてくれました。



――ドラゴンを映像化するにあたって気をつけたことは?



ベニオフ ジョージから言われたのは、4本足のドラゴンというのはあり得ない、飛べないじゃないかということで、後ろ足が2本に翼という形にするのがこだわりとしてありました。あとは実際の生物、恐竜や鳥などからインスピレーションを得て作ろうということは決めていました。様々なアートや映画も参考にしながらいいとこ取りをしていったんですが、最もデザインに貢献してくれたのはVFXチームですね。彼らが皮膚のテクスチャなど最終的なコンセプトを生み出してくれました。実はかなり前から、最終章でドロゴン(デナーリス・ターガリエンの3頭のドラゴンのうちの1頭)がデナーリスを爪で包み込んで運んでいく、ということは決めていました。そういったビジュアルにつなげていかなくてはいけないので、第三章あたりから最終的にどのくらいの大きさになるのかというチャートを作っていました。第七章では最終章と同じ大きさまで成長しています。

▲デナーリス・ターガリエン(演:エミリア・クラーク)と彼女に忠誠を誓う騎士ジョラー・モーモント(演:イアン・グレン)



――最終話のあとのドキュメンタリーでは、スタッフたちが「ダンとデイヴィッドはいつ来るの?」といった感じでお二人のチェックを待っているような場面があったんですが、撮影現場にはいつも顔を出していたんですか?



ワイス そうですね、現場主義というか、撮影が始まる前のプリプロダクションの段階から撮影が終了するクランクアップまで常に現場にいるようにしていました。それも結構こだわったポイントのひとつで、何か質問があればそこで即答できるようにしておきたかったんですね。衣装や特殊メイクなどそれぞれのセクションに集まった最高のプロフェッショナルたちがものすごい時間と労力をかけて作業してくれているわけですが、彼らが集中して入り込んでいる分、ちゃんと全体像が見える人間が現場にいないといけないと思いましたし、それが僕らの役割だと認識していました。各パーツの整合性がちゃんと取れているかどうかを確認するためです。ところが、第二章を終えたくらいのところで「これは実は常識じゃないんだな」ということに気が付きました(笑)。みんなにからかわれていたんですね。「家にいればいいのに」なんて言われていたらしいです(笑)。でもやはりベストの作品を作っていきたい、そのためには全体像を見届けなくてはいけないという使命感がありました。



――10年近くかけて『ゲーム・オブ・スローンズ』は完結したわけですが、前後してMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)も一区切りを迎えました。どちらも壮大な、長い時間をかけて紡がれてきた物語ですが、そうした作品が世界的な人気を獲得し得た、ということをどのように捉えていますか?



ベニオフ 共通点を挙げるならば、やはり原作の素晴らしさに尽きるのではないでしょうか。『ゲーム・オブ・スローンズ』はジョージ・R・R・マーティン、そしてマーベルの場合はスタン・リーやジャック・カービーをはじめとする素晴らしいアーティストたちが作ってきた作品です。僕らもコミックは大好きで、袋いっぱいにコミックを買い込んだその足でキャンディ屋さんへ行って、家に帰ってお菓子を食べながら夢中で読んだものです。何よりも潤沢なキャラクターがいること、そしてしっかりとした世界観があること、それがコミックの素晴らしいところです。残念ながらMCUの映画はあまり観ることができていないんですが、共通しているのはそういった点だと思います。

▲『ゲーム・オブ・スローンズ』製作総指揮/【左】D.B.ワイス 【右】デイヴィッド・ベニオフ

