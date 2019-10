10周年を迎えた『シュタゲ』に志倉千代丸、宮野真守らが寄せた記念コメントが公開

株式会社MAGES.が展開している科学ADVシリーズ作品『STEINS;GATE』(通称:シュタゲ)は、2009年10月15日の発売から、本日2019年10月15日(金)にて10周年を迎えた。これを記念し、「STEINS;GATE 10th ANNIVERSARY」公式サイトにて、スタッフ、キャスト、そして作品を応援している著名人からの10周年記念コメントが公開された。その一部をここで紹介する。





●「STEINS;GATE 10th ANNIVERSARY」10周年記念コメント



<STAFF>

志倉千代丸

(株式会社MAGES.代表取締役社長『STEINS;GATE』企画原作)



10周年は果たして本当だろうか? この世界は実は1秒前に始まった可能性があるとすればどうだ? 10年なんて経っていない。たったの1秒だ。10年経っているという主張を仮に認めるとするならば、10年前の過去の我々の存在を完全証明する事が必須なのだがそれは不可能。10年前の写真があるって? それは1秒前に生まれたばかりの観測物質だろう。違う時刻に起きた二つの現象間には、何らかの相関関係が必要で、これを因果律を呼ぶ。だが、残念ながら人間の常識的な仮説からは倫理的必然を導く事は出来ず、よって因果律を反証する事は不可能であり、世界が1秒前に生まれた事を否定する事もまた不可能なのである。ちなみに世界の始まりは1秒前とも限らず1分前でも構わない。つまりこのコメントを読んでいる貴方の世界の始まりは3分前だったのかも知れない。幼い頃の記憶はその瞬間、最適ロジックで脳内に書き込まれるのだから意識の継承には何の問題もなく破綻は起きないのだよ。

さて───懐疑主義、ひねくれ者、なんでもかんでも証明と反証を求め、答えの無い議論に刺激すら覚えながらも早10年。仲間に支えられ、演者の皆さんに支えられ、何よりファンの皆さんに支えられながら、なんとか生き抜いてこれた10年間。本当にありがとうございます。この連続する感謝の意識が紛れもなく本物だからこそ、僕のこうした哲学は然るべく論破され続け、これからの未来もまた皆さんと共に生きられる喜びになる。だからこそこの小さな勇気と創作意欲は決して止まる事はないんだと思う。10年間ありがとう! そしてこれからもヽ(*゚д゚)ノ



<CAST>

宮野真守

(声優/『STEINS;GATE』岡部倫太郎役)



祝『STEINS;GATE』10周年! 本当に本当に嬉しいです!

10年前に始まった時は、岡部倫太郎をどのようなキャラクターにしていこうかと、僕もまだ手探りで、いろいろ試行錯誤しながら進んでいきました。しかしながら、物語が圧倒的に面白いので、世界観にどっぷりハマりながら演じていたら、自然と表現が出てきて、最終的には、いろいろと僕に任せてくれて……あんなヤツになりました(笑)。

岡部と過ごした日々は、本当にかけがえのないもので、他では得難い大切な感情を、宝物を、たくさんいただきました。岡部と出会えて、僕は心底幸せです。願わくば、まだみんなの前で、「フゥーーハハハ」と不遜な態度で高笑いしていたいので、これからも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします! そして、また必ず、相見えようぞ! ラボメン諸君!



<SPECIAL>

マシ・オカ(Masi Oka)

(プロデューサー)



Congratulations to Chiyomaru-san, the staff and fans STEINS;GATE on hitting the big 10 years! It is truly a timeless classic that withstands the test of time. As an honorary Future Gadget Lab Member (self-proclaimed), I cant wait to see what the next 10 years awaits for us.

志倉さん、『STEINS;GATE』のスタッフならびにファンの皆様、記念すべき10周年にあたりお祝いさせて頂きます。

10年の時を通じ、『STEINS;GATE』は真に時代を超越した古典の名作となったと思います。

私も名誉ラボメン(自称ですが)として、次の10年にどんな展開が待ち受けているか、楽しみにしています。





■全コメント公開サイト

STEINS;GATE 10th ANNIVERSARY 公式サイト

http://steinsgate.jp/10th/



(C)MAGES./Nitroplus