タジキスタン戦に挑む日本代表のスターティングメンバーが発表された（布陣は予想）

　日本代表は15日、2022 FIFAワールドカップ カタール・アジア2次予選ならびにAFCアジアカップ中国2023予選でタジキスタン代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。

　試合は21時15分にキックオフ。テレビ朝日系列にて全国生中継される。

■日本代表 タジキスタン戦スタメン

▼GK
12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

▼DF
19．酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
2.　植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
22．吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5．長友佑都（ガラタサライ／トルコ）

▼MF
13.　橋本拳人（FC東京）
7.　柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
9.　南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
10.　中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
21.　堂安律（PSV／オランダ）

▼FW
18.　鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

□控えメンバー

▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF
3.　安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
4.　畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
16．室屋成（FC東京）

▽MF
6.　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
8.　原口元気（ハノーファー／ドイツ）
17.　久保建英（マジョルカ／スペイン）
20.　板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
14.　伊東純也（ヘンク／ベルギー）

▽FW
11．永井謙佑（FC東京）
15.　浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）