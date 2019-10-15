日本代表は15日、2022 FIFAワールドカップ カタール・アジア2次予選ならびにAFCアジアカップ中国2023予選でタジキスタン代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
試合は21時15分にキックオフ。テレビ朝日系列にて全国生中継される。
■日本代表 タジキスタン戦スタメン
▼GK
12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▼DF
19．酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
2. 植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
22．吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5．長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
▼MF
13. 橋本拳人（FC東京）
7. 柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
9. 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
10. 中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
21. 堂安律（PSV／オランダ）
▼FW
18. 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
□控えメンバー
▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
3. 安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
4. 畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
16．室屋成（FC東京）
▽MF
6. 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
8. 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
17. 久保建英（マジョルカ／スペイン）
20. 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
14. 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
▽FW
11．永井謙佑（FC東京）
15. 浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）