“ユニークな編成”で懐かしのヒット曲も披露！ 矢井田瞳のスペシャルライブ

小籔千豊がMCをつとめ、“ライブ音楽とビールが生み出すゆたかなひととき”をテーマに、あなたのすぐそばで素敵なアーティストたちが生ライブで生きた音楽を届けるTOKYO FMの番組「KIRIN BEER “Good Luck”LIVE」。10月12日(土)の放送には、シンガーソングライターの矢井田瞳さんが登場しました。シンガーソングライターの矢井田さんは、2000年代前半に「My Sweet Darlin’」など多くのヒット曲を放ち、開放感あふれるメロディーとのびやかな歌声が魅力です。今年8月には愛称でもある“yaiko”名義でのミニアルバム『Beginning』をリリースしています。MCの小籔から、来年でデビュー20周年を迎えることについて聞かれると「ライブをする前のドキドキや曲を書くときのワクワクは、本当にデビュー当時から変わっていないですね。でも、脱力したほうがいいパンチを出せる瞬間が多いねんな、ということがここ最近やっとわかってきました」と答えていました。この日のライブは、2人のギタリストがバックを務め、矢井田さん含めアコースティックギター3本というユニークな編成。まず2002年のヒット曲「Ring my bell」でスタートします。清涼感たっぷりなアコギの響きとともに、爽やかなメロディーを伸びのある声で歌います。次曲の「How?」では、アコギのボディを叩いてパーカッション風のリズムを刻み、ロック的にグイグイと攻めていきます。曲が終わると矢井田さんが「今日は懐かしめの曲もたくさんやろうかなと思っています」と紹介し、2001年のシングル「I’m here saying nothing」を披露。哀愁のメロディーをラテンテイストで聴かせ、エモーショナルなボーカルが冴えます。4曲目「Over The Distance」でクールダウン。アコギの静かなアルペジオに乗せて、やさしい歌声を放っていき、表現力の高さを感じさせます。後半になると、ギターの高瀬亮佑さんと高田歩さんを紹介。2人はアコギ・ボーカルデュオ“高高-takataka-”としても活動しており、矢井田さんは「この2人とやったらまたいろんな音楽の可能性が見えるんじゃないかな、と思って、いろいろチャレンジしています」と語り、最新アルバムから「いつまでも続くブルー」を歌います。明るく軽やかな演奏と歌が印象的です。終盤はヒット曲を連発。「Look Back Again」の力強いアコギプレイで攻め、ラストは代表曲の「My Sweet Darlin’」を卓越したアコギアンサンブルでじっくりと聴かせ、余韻を残してライブは終了しました。終了後、小籔から「本当に楽しそうに歌われますね」と尋ねられると、矢井田さんは「楽しいですね。一度として同じライブはないから、特にこのアコギ3本のライブはそんな感じがします」と満足そうに答えていました。yaikoの20年近い蓄積を感じさせる深い味わいのライブでした。次回10月19日(土)の放送は、マルチプレイヤー・河原太朗さんのソロ・プロジェクト「TENDRE」が登場。お楽しみに!<番組概要>番組名:KIRIN BEER“Good Luck”LIVE放送日時:毎週土曜16:00~16:55MC:小籔千豊番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/live/