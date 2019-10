『ギヴン』キヅナツキ描き下ろしの先行前売券デザイン公開！　BLアニメレーベル“BLUE LYNX”映画新情報!!

フジテレビが立ち上げた、BL(ボーイズラブ)に特化した新アニメレーベル「BLUE LYNX」(ブルーリンクス)より公開が決定している、『囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather』、『映画 ギヴン』の先行前売券の描き下ろしデザインが公開された。



「BLUE LYNX」第1作目『囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather』は、ヨネダコウによる「ihr HertZ」(大洋図書)にて連載中の累計発行部数140万部を越えるBLコミック初の映像化。

『ギヴン』は、「シェリプラス」(新書館)で連載中のキヅナツキによるBLコミックで、先月までフジテレビ”ノイタミナ”枠にて放送していたTVアニメ『ギヴン』の続編となる。



この度、両タイトルの先行前売券がAGF(アニメイトガールズフェスティバル)、BLUE LYNXブース(Y-21)にて販売することが決定し、デザインが公開された。



『囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather』の先行前売券は、ティザーPVでも描かれている、矢代が百目鬼にタバコの煙を吹きかけているシーンの原画がデザインされた2枚組1セット。

『映画 ギヴン』の先行前売券は原作・キヅナツキが映画の為に描き下ろしたイラストを使用しており、同作に登場する真冬、立夏、春樹、秋彦が描かれた2枚組1セットとなっている。

また、本前売券にはAGF限定のバンドル商品が付くことが決定しており、こちらの内容は後日発表予定だ。







(C)ヨネダコウ・大洋図書/「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会

(C)キヅナツキ・新書館/ギヴン製作委員会

【イベント概要】

AGF(アニメイトガールズフェスティバル)

開催期間:2019年11月9日(土)~11月10日(日)

開催時間:10:00~17:00(16:30新規最終入場) ※ファストチケット入場:9:00~

ブース番号:Y-21『BLUE LYNX』