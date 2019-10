人気声優ユニット・スフィア「曲がバラエティに富みすぎて」ツアーでの“贅沢な悩み”を告白

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」がスタート! 第2回目は先週に続き、戸松遥と豊崎愛生がフェイバリットなスフィアナンバーを紹介しました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年10月8日(火)放送より)メンバーがひとりずつスフィアナンバーから自分の好きな1曲をチョイスし、紹介していく「スフィアズ・クォーター~マイ・フェイバリット・ソング!!」のコーナー。先週は寿美菜子が「Future Is Now!」、高垣彩陽が「Ding! Dong! Ding! Dong!」をセレクト。今週は戸松遥の1曲から!戸松:「Sticking Places」を選んだのには、いろんな理由があるんですけど、もちろん楽曲が個人的に好きです。そして今、スフィアは“A10tion!”というツアーを開催中で、そのなかでお遊び的な、企画的なコーナーがありまして。(ライブの)途中でルーレットが出てきて、ランダムで4曲、私たちそれぞれが選んだ“推し曲”があり、矢を放って当たった曲を歌うという。寿:その場でね、曲が決まる。高垣:ゲーム的なね。戸松:なので私たちも、歌う直前まで、どの曲が来るか分からないんですよ。それで、このラジオ収録している段階では、なんとですね、一度も「Sticking Places」が来ていないんです。あ、私が「Sticking Places」を推してるんですけど(笑)。高垣:遥の推しが選ばれない。戸松:そう。他の3人の曲はね、1回ずつは歌ったかな?寿:来ました。戸松:この不遇な「Sticking Places」をどうにか救ってあげたいという思いを込めて、せめてラジオで少しでも聴いていただこうと。高垣:背中を押される、いい曲なんだよね。戸松:私もちょっと元気がないときとか、背中を押して欲しいなというときに聴いている楽曲でもあるので。ぜひこの機会に、皆さんにたくさん聴いていただけたらなと思います~。豊崎:この曲(「風をあつめて」)を選んだ理由は、単純に涼しくなってきた季節にピッタリだなぁと思ったのと、今までの3人が選んだ曲は、けっこうポジティブで元気な曲が多くて。スフィア全体も、元気いっぱいなテンションの曲がたくさんあるんですが、4人で歌うバラードとかミドルテンポのやさしい曲もいいんだよ! というのを、リスナーの皆さんにも知ってもらいたいと思って選曲しました。大人になったスフィアだからこそ、やさしさや柔らかさも表現していく時期かな? とも思っているので。そういう歌をまたみんなで歌えたらいいな、という思いも込めました。寿:(マイ・フェイバリット・ソングで選んだ)4曲だけでも、自分たちで言うのは恥ずかしいんですけど(苦笑)、スフィアの幅の広さを感じていただけますよね。高垣:今やっているツアーも新しいアルバム『10s』からの曲を引っ提げているんですけども、曲がバラエティに富みすぎていて。バラードもあれば、すごくカッコいい曲もあって、めちゃくちゃロックもあって、ちょっとクラシカルなのもあって……と、かなりいろんなジャンルを私たち4人で表現しています。曲としては、もう80曲以上あるんですよね。寿:だから、セットリストを組み込むときに選びきれなくて、さっきはるちゃん(戸松の愛称)が言ってたように、ルーレット形式にしてね。戸松:そうです。寿:いろんな曲を歌わせてもらって。やはり我々、普段は声優としていろいろなキャラクターや役を演じさせていただいているので、“いろんな曲に染まっていく”ということを、我々だからこそできたらいいなと思ってやらせてもらっています。ぜひとも最新のアルバム『10s』をはじめ、たくさんの曲がありますので、ぜひぜひスフィアの楽曲をチェックしてください!そんなスフィアの22枚目のシングル「Sign」は10月23日(水)リリース! 表題曲は『ウルトラマンタイガ』第2クールのエンディングテーマ。カップリングの「Life is Wonder!!」は、10月16日(水)より、TOKYO MXで放送開始のドラマ『劇団スフィア』の主題歌です。ご注目ください!<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top