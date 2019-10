ガンダムヘッドからメガネが出撃!!　『機動戦士ガンダム』放送開始40周年コラボアイウェアが発売

アイウェアの製造販売を手掛けるOWNDAYSは、テレビ放送開始から40周年を迎えた『機動戦士ガンダム』とのコラボ商品として、作品に登場する4種類のモビルスーツがモチーフになった、フレームにサングラス部分をワンタッチで装着できるスナップメガネを全国の店舗ならびにオンラインショップにて発売する。発売時期は2019年末を予定している。



また、商品の発売に先駆けて、2019年10月18日(金)の「OWNDAYSダイバーシティ東京プラザ店」オープンと同時に、ガンダム史上初となるメガネ6本が収納可能な1/7特大スケールのヘッド型メガネケースの先行予約販売を同店舗で開始する。



■GUNDAM×OWNDAYS Wear the GUNDAM

『GUNDAM×OWNDAYS Wear the GUNDAM』はガンダム、シャア専用ザク、ザク、ドムをモチーフにデザインされており、フレームには頑丈で軽量なステンレスシート素材を使用し、高級感を演出するマットカラーを採用。フロント部は剛性を高めたレイヤー構造、テンプル部にかけては軽量化設計にすることで長時間使用での疲れ難さを実現している。

2019年12月13日(金)より発売予定で、価格は各1万1980円+税(度付きレンズ代込み)。





■ガンダム史上初! 1/7特大スケールのヘッド型メガネケース

『GUNDAM HEAD CASE』はRX-78-2ガンダムヘッド型でメガネフレームが6本収納可能。ガンダムのアンテナ部分を引っ張るとデュアルモニター(ガンダムの目の部分)にメガネを収納できるスペースが現れる。デュアルモニターは取り外し可能で、メガネを収納した後に、引き出したアンテナを戻すと起動音と同時にガンダムのデュアルモニターが発光するギミックになっている。



先行予約は2019年10月18日(金)〜23日(木)となっており、準備数に達し次第終了となる。価格は3万9980円+税で、発送は2020年3月上旬を予定している。

本商品の予約はOWNDAYSダイバーシティ東京プラザ店のみ対応となっており、他店舗での予約は取り扱っていないので、興味のある方は注意しよう。



(C)OWNDAYS co., ltd. (C)創通・サンライズ