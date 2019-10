槇原敬之「本来は原曲が一番いい…」それでもカバー曲を制作する“覚悟”とは？

(左から)ももいろクローバーZの“かなこ”こと、百田夏菜子、シンガーソングライターの槇原敬之さん、“あーりん”こと佐々木彩夏、番組ナビゲーターの清野茂樹

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」は好奇心を刺激する“知識”と、日曜夕方を彩る“音楽”をあわせ持った家族で楽しめる『知識+音楽のハイブリッドプログラム』。毎週ゲストをお迎えして、より音楽が色濃くなって、家族でドライブに行きたくなるような1時間をお届けいたします。10月13日(日)の放送では、シンガーソングライターの槇原敬之さんに「カバー曲の魅力」について、お話を伺いました。(ももいろクローバーZがパーソナリティをつとめるTOKYO FM「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」2019年10月13日(日)放送より)◆10月23日に、カバーベストアルバム『The Best of Listen To The Music』をリリースする槇原敬之さん。このアルバムでカバーしている大江千里さんの「Rain」について“ここがカッコイイ! 凄い!”というポイントを教えていただきました!かなこ:アルバムの選曲は、全部ご自分でされたんですか?槇原:そうです、自分で選びました。あとは、“自分が今ミュージシャンをやっているのは、その人たちの音楽があったおかげ”といった音楽を選ばせていただいています。現代でも僕に刺激を与えてくれてる方の曲も入っていますね。あーりん:楽しみ~!清野:どの曲でしょうか?槇原:大江千里さんの「Rain」です。清野:この曲のすごいポイントはどういうところでしょうか?槇原:そもそも、大江千里さんがいないと今の僕はいないと思います。ものすごく影響を受けました。関西の方だったりもするので、そういうところも含めて僕らは夢中になっていました、僕も関西出身なので、“同じ土地に住んでいて、こんな曲書けるのか!”みたいな感じもあって(笑)。かなこ:うんうん(笑)。槇原:すごく良い曲が多いんですけど。その中でこの曲を選んだのは、その世界観、カメラワークというか……歌詞でパッパッと、カメラがスイッチングしているような感じ、それがすごくカッコよくて。スイッチングしている場面も、“普通の人だったら、あまり歌わないぞ”っていう箇所なんですよ。かなこ:“そこにカメラを向けるんだ!”っていう。あーりん:すごいね~。槇原:僕たちシンガーソングライターって、日常みんながあまり気付いていないところに価値を見出していくことが大事じゃないですか? そういう意味でも、この曲はそれがぎゅっと詰まっていますね。清野:カバーする際に意識したことはあるんですか?槇原:なぜか僕は逆のアレンジにしたくて。乾いた土地の……例えば、アフリカの土地の楽器を使ってアレンジを持っていこうと思いました。あと、この曲はイントロがなかったんですけど、僕は頭に前奏をつけて世界観にもっと導入していく感じ。大江千里さんの “ダダダダン!”と始まる感じが、人が雨の降った道を踏んで“パシャっ!”と歩く感じだとすると……僕は、だんだん降ってくる感じから曲を始めようかなみたいな。かなこ:私たちは、槇原さんがカバーアルバムを出してくださることで、この曲から原曲を聴こうと思います。槇原:本当にそれなんですよ! それが『The Best of Listen To The Music』のもう一つのテーマで。“みんなにいっぱい音楽を聴いてもらいたい”っていう気持ちも込めて、『The Best of Listen To The Music』というタイトルにしているんです。カバー集というよりも、音楽の入り口にしてほしいなと思っています。かなこ:人の曲をカバーするのって、すごく難しくないですか?槇原:難しい!(笑)かなこ:どこまで自分たちを出していいのか、どこまで寄せていっていいのか……っていうバランスがあって……。どうやってバランスをとっていますか?槇原:鋭いこと聞くね(笑)! 本来は原曲が一番いいわけですよ。それをわざわざ触るのでそれなりの覚悟は必要だと思っていて。ただ、その覚悟を凌駕する愛情がないとダメかなって……。だから、選んでいる曲は死ぬほど好きな曲ばっかりなんですよ。あーりん:そうなんだ~!槇原:例えば80年代に作られたサウンドが、今、2000年代になって現代で聴ける感じの曲にしてしまおうと……何を言いたいかというのは“良い曲なので、どんな形にしても良い曲なんですよ”っていうことも言いたいわけなんですよね。〈番組概要〉番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 16:00~16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/