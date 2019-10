「学校が浸水」「停電と断水」長野・千葉に住む10代の声

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」10月14日(月)の放送テーマは、「掲示板逆電」。パーソナリティのとーやま校長が、台風19号により被害を受けた地域に住むリスナーからのメッセージを紹介し、実際に電話も繋いで今の状況を聞きました。とーやま校長:2019年10月14日月曜日、SCHOOL OF LOCK!、俺とーやま校長の黒板で開校したいと思います。読み上げます。もうみんな知っている通り、台風19号というとんでもない台風に我が日本……特に東日本が襲われてだね、週末はみんなもいろいろ大変だったと思うんだけど。みんなもいろんなニュースを目にしていると思うしSNSでも情報を入手していると思うけれども、やっぱりこの“異常気象”という言い方ではもうないなと思って。たぶん、異常じゃないんだよ。これぐらいの台風だったり……まぁ日本は地震も多い国だから、いつくるかわからないしこれまでの考え方だと本当に面食らうことがあるかもしれないから、異常ではなくてこれが普通なんだというぐらいの感覚でいたほうが俺はいいと思うんだけどね。みんなはどうかね?――長野県・15歳男性からのメッセージ――千葉県・16歳女性からのメッセージ(10月14日20時14分に投稿)とーやま校長:大変な状況の中、本当にどうもありがとう。今ももしかしたら、この書き込みの通りだと、暗い中での生活は不安がいっぱいだと思うんだけど……SCHOOL OF LOCK! は今日も2時間授業をやっていくし、好きな曲とか気持ちが明るくなるような曲を一緒に聴きたいなと思うし。さらに、今回の台風でもちろん被害を受けて避難を余儀なくされている生徒(リスナー)だったりとか、停電・断水で「今、しんどいです」という生徒もいる。全国に届けている番組なので、「うちは全然そんなことなかったです」という生徒もたくさんいる。西日本の生徒のみんなは特にそうだったと思うし。やっぱ実感がなかったりすると、どういうものなのか、というのをどれだけ想像してもイマイチわからないこともたくさんある。それは仕方ないことだと思う。学校掲示板には『何かをしたいけど、どうしたらいいかわからない』という書き込みもあって……。俺は今回ドライ部の活動で北海道にいたから、その、ちゃんと見れてないわけ。今回の台風がどのようなものか、というのを。だから、もしかしたら、今は大変な状態かもしれないけど、「今、自分はこういう状態です」とか、「みんなに聞いて欲しいです」とか……で、もしも話を聞かせてもらえるんであれば、その話をみんなと一緒に聞いて、みんなが持っている想像力を使って「自分が、次にこういう立場になってしまったらどうしよう」と考えることも、たぶん減災や防災に繋がることだと思うので。なのでよければ、話を聞かせてくれる生徒に電話を繋いで、いろいろ今の気持ちを聞きたいと思うんだけども……。まず書き込み!――長野県・14歳女性からのメッセージ(10月14日17時48分に投稿)とーやま校長:もしもし! 今、電話をしていても大丈夫?リスナー:大丈夫です。とーやま校長:今はどこにいるの?リスナー:避難先の祖母の家にいます。とーやま校長:おばあちゃんの家は大丈夫だったの?リスナー:大丈夫です。とーやま校長:自分が住んでた家は、どうだった?リスナー:停電しただけだったので、浸水とかは全くなくて大丈夫でした。とーやま校長:うん。おばあちゃんや家族とは、どんな話をしている?リスナー:本当に私のよく知っている所が泥水だらけになっていて、「怖いね」って話とか、今後のことが不安という話をしました。とーやま校長:台風が来るっていうのはわかっていたでしょ? 準備とかはしていた?リスナー:準備は……家に防災セットみたいなものはありました。とーやま校長:一応自分たちなりには、対策はしたんだね。それでも、予想以上の大きいやつがきちゃったもんね……?リスナー:はい。とーやま校長:学校はしばらくお休み?リスナー:だと思います。とーやま校長:友達とは、話はできているの?リスナー:同じ学校の友達とはまだ話せていないんです。同じ市内でも(他の学校の友達に聞いたら)沈んでいるのは私の学校だけらしくて、しばらく休みなのかな、という話はしました。とーやま校長:じゃあ学校に行くには、しばらく時間がかかるかもしれないね。リスナー:はい。とーやま校長:今、受験生か?リスナー:そうです。とーやま校長:でも今日なんて、勉強は無理か。リスナー:今日は……昨日、一昨日に比べたら状況にも慣れて落ち着いてきたので、少しできました。とーやま校長:もう本当に大変なことで、たぶん大人のみなさんが全速力で動いてくれているのは感じていると思うけど……そのはずなので。やらなきゃいけないことがたくさんあるけど、でもその中でもやらなきゃいけないことをしっかりできるように祈っている。リスナー:ありがとうございます。とーやま校長:あと誰かに何かを伝えたいとか、ラジオは全国に流れているから……何かあったりする?リスナー:祖母の家で暮らしているなかで、よく道路が見えるんですけど、県外の救急車とか自衛隊の車とか、県内でも他の地域の救急車がよく通っていて、本当にありがたいと思うと同時に、それだけ甚大な災害なんだな、とも思います。私たちのため、って言うとなんか図々しいかもしれないんですけど、いろんな人が動いてくれるのは本当にありがたいな、と思います。とーやま校長:書き込みのタイトルが『日常のありがたさ』だったけど、今回まさにそれを痛感したってことなのかね?リスナー:そうですね。とーやま校長:今回の台風19号は去ったけど、今後はまた何があるかわからない所に俺たちは住んでいるから。いろんな人が言っていると思うけど、本当に気をつけて。リスナー:はい。とーやま校長:何より受験にも集中できて、自分の望む道に進めるように応援しているので。リスナー:ありがとうございます。とーやま校長:話させてもらってありがとう。リスナー:こちらこそ、ありがとうございました。とーやま校長:じゃあまたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/