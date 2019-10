Perfume ベストアルバムの感想に「出してよかったなぁ」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月にリリースされたベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』について、リスナーから届いた長文のメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」10月14日(月)放送分)――リスナーのメッセージあ~ちゃん:わ~、嬉しいね。のっち:ありがとう。かしゆか:嬉しいね。のっち:そっかそっか。「STAR TRAIN」を、いつもそばに置いてくれてたんだね。かしゆか:ね。のっち:“ゆかちゃん”って呼ぶんだと思って、めっちゃかわいかった!かしゆか:(笑)。私たちの出会いから今までのことを歌ったような曲だけど、それを自分のことに置き換えてくれて、そうやって一緒に歩んできてくれたのすごい嬉しいね。あ~ちゃん:嬉しいねぇ。歳が半分も違うわけじゃないですか、15歳だからさ。でも同じものに共感できて、感動できて、その曲に勇気づけられて……って、ほんと不思議。かしゆか・のっち:うん。あ~ちゃん:同じアニメとかさ、同じもので心を突き動かされるものって、やっぱ世代で違ったりもするじゃん。のっち:あるある。あ~ちゃん:まだ私たちも、理解できないものもたくさんあるし。けど、それが自分の歌でこんなんね、言ってくれるの嬉しいね。のっち:ね。同じなんだね。Perfume:ありがとう。――リスナーのメッセージPerfume:ありがとう。のっち:ベストアルバム出したけどさ、どういう風にみんなが聴いてくれてて、どういう風に届いて受け取ってくれてるんだろうっていうのを、こうやって直接聞くことで「出してよかったなぁ」とか「作ってよかった」って、本当に心から思えるよ。かしゆか:ね。新曲でもらう感想とは違うみんなの感想がたくさんあって。私たちとの出会いをみんなも同時に振り返ってくれてるんだなって感じると、このアルバムを出して本当によかったなと思うし、よりお互いの距離を……繋がり方を再認識できたなってすごく感じる。のっち・あ~ちゃん:うん。あ~ちゃん:こういう縁がね、どんどんどんどん増えていく、広がっていく、ってのが、ほんと長く続けてきてよかったなって本当思うなぁ……うん。みなさん、感想メッセージありがとうございます!●Perfumeへのメッセージは、番組のPerfume掲示板へ<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/