KIRINJIが11月20日にリリースするニューアルバム「cherish」の詳細が発表された。
本作には6月に発売されたシングル曲「killer tune kills me feat. YonYon」に加えて、すでにライブで披露されている「雑務」など全9曲を収録。収録曲のうち鎮座DOPENESSをフィーチャーした「Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS」は先行配信される予定だ。大島依提亜がアートディレクションとデザインを担当したジャケットには、アメリカ・ニューヨーク在住の作家ヨハンナ・グッドマンの作品「Imaginary Beings」が使用されている。
KIRINJIは2020年2月から3月にかけて全国ツアー「KIRINJI TOUR 2020」を開催。チケットの先行予約受付は11月1日12:00にスタートする。
KIRINJI「cherish」収録曲
01. 「あの娘は誰？」とか言わせたい
02. killer tune kills me feat. YonYon
03. 雑務
04. Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS
05. shed blood!
06. 善人の反省
07. Pizza VS Hamburger
08. 休日の過ごし方
09. 隣で寝てる人
KIRINJI TOUR 2020
2020年2月28日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2020年3月5日（木）広島県 広島CLUB QUATTRO
2020年3月7日（土）福岡県 イムズホール
2020年3月13日（金）宮城県 darwin
2020年3月18日（水）大阪府 Zepp Namba
2020年3月20日（金・祝）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2020年3月24日（火）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2020年3月25日（水） 東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
2020年3月28日（土）沖縄県 桜坂セントラル