巨人・菅野智之、広島・菊池涼介、西武・秋山翔吾…NPB、フリーエージェン…

日本野球機構は15日、フリーエージェント（FA）有資格者90人を公示した。
広島東洋カープの菊池涼介内野手、野村祐輔投手、読売ジャイアンツの菅野智之投手、千葉ロッテマリーンズの鈴木大地内野手ら23人が新たに国内FA権を取得。さらに、埼玉西武ライオンズの秋山翔吾外野手ら9人は新たに海外FA権を取得した。
合計で、国内FA権保有選手は35人、海外FA権保有選手は55人となっている。
セ・リーグ
FA有資格者は以下のとおり。〇は新規取得、◎は故障者特例日数加算による取得
■広島東洋カープ
＜国内FA＞
〇會澤 翼
〇菊池 涼介
〇野村 祐輔
松山 竜平
＜海外FA＞
石原 慶幸
永川 勝浩（引退表明）
小窪 哲也
長野 久義
赤松 真人（引退表明）
■東京ヤクルトスワローズ
＜国内FA＞
〇中村 悠平
〇近藤 一樹
〇Ｗ．バレンティン
〇上田 剛史
三輪 正義（引退表明）
＜海外FA＞
〇青木 宣親
〇大引 啓次
五十嵐 亮太
石川 雅規
坂口 智隆
雄平
畠山 和洋（引退表明）
川端 慎吾
館山 昌平（引退表明）
■読売ジャイアンツ
＜国内FA＞
◎菅野 智之
澤村 拓一
＜海外FA＞
中島 宏之
阿部 慎之助（引退表明）
亀井 善行
坂本 勇人
■横浜DeNAベイスターズ
＜国内FA＞
〇伊藤 光
〇藤岡 好明
＜海外FA＞
石川 雄洋
■中日ドラゴンズ
＜国内FA＞
吉見 一起
谷元 圭介
松坂 大輔
＜海外FA＞
〇堂上 直倫
藤井 淳志
平田 良介
山井 大介
大島 洋平
■阪神タイガース
＜国内FA＞
俊介
上本 博紀
＜海外FA＞
〇Ｒ．メッセンジャー（引退表明）
〇能見 篤史
〇藤川 球児
福留 孝介
鳥谷 敬
パ・リーグ
■埼玉西武ライオンズ
＜国内FA＞
〇十亀 剣
＜海外FA＞
〇秋山 翔吾
内海 哲也
■福岡ソフトバンクホークス
＜国内FA＞
〇今宮 健太
〇福田 秀平
◎中村 晃
柳田 悠岐
＜海外FA＞
〇松田 宣浩
内川 聖一
中田 賢一
髙谷 裕亮
明石 健志
長谷川 勇也
川島 慶三
■北海道日本ハムファイターズ
＜国内FA＞
〇杉谷 拳士
〇中島 卓也
吉川 光夫
＜海外FA＞
田中 賢介（引退表明）
金子 弌大
實松 一成（引退表明）
宮西 尚生
中田 翔
■オリックス・バファローズ
＜国内FA＞
〇安達 了一
＜海外FA＞
Ｔ－岡田
山崎 勝己
岸田 護（引退表明）
■千葉ロッテマリーンズ
＜国内FA＞
〇鈴木 大地
〇益田 直也
〇荻野 貴司
清田 育宏
大谷 智久
＜海外FA＞
〇角中 勝也
細川 亨
福浦 和也（引退表明）
唐川 侑己
■東北楽天ゴールデンイーグルス
＜国内FA＞
〇銀次
〇美馬 学
◎則本 昂大
＜海外FA＞
藤田 一也
青山 浩二
嶋 基宏
渡辺 直人
久保 裕也
日本野球機構は15日、フリーエージェント（FA）有資格者90人を公示した。
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