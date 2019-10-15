巨人・菅野智之、広島・菊池涼介、西武・秋山翔吾…NPB、フリーエージェン…

日本野球機構は15日、フリーエージェント（FA）有資格者90人を公示した。



広島東洋カープの菊池涼介内野手、野村祐輔投手、読売ジャイアンツの菅野智之投手、千葉ロッテマリーンズの鈴木大地内野手ら23人が新たに国内FA権を取得。さらに、埼玉西武ライオンズの秋山翔吾外野手ら9人は新たに海外FA権を取得した。



合計で、国内FA権保有選手は35人、海外FA権保有選手は55人となっている。









セ・リーグ



FA有資格者は以下のとおり。〇は新規取得、◎は故障者特例日数加算による取得





■広島東洋カープ

＜国内FA＞

〇會澤 翼

〇菊池 涼介

〇野村 祐輔

松山 竜平

＜海外FA＞

石原 慶幸

永川 勝浩（引退表明）

小窪 哲也

長野 久義

赤松 真人（引退表明）



■東京ヤクルトスワローズ

＜国内FA＞

〇中村 悠平

〇近藤 一樹

〇Ｗ．バレンティン

〇上田 剛史

三輪 正義（引退表明）

＜海外FA＞

〇青木 宣親

〇大引 啓次

五十嵐 亮太

石川 雅規

坂口 智隆

雄平

畠山 和洋（引退表明）

川端 慎吾

館山 昌平（引退表明）



■読売ジャイアンツ

＜国内FA＞

◎菅野 智之

澤村 拓一

＜海外FA＞

中島 宏之

阿部 慎之助（引退表明）

亀井 善行

坂本 勇人



■横浜DeNAベイスターズ

＜国内FA＞

〇伊藤 光

〇藤岡 好明

＜海外FA＞

石川 雄洋



■中日ドラゴンズ

＜国内FA＞

吉見 一起

谷元 圭介

松坂 大輔

＜海外FA＞

〇堂上 直倫

藤井 淳志

平田 良介

山井 大介

大島 洋平



■阪神タイガース

＜国内FA＞

俊介

上本 博紀

＜海外FA＞

〇Ｒ．メッセンジャー（引退表明）

〇能見 篤史

〇藤川 球児

福留 孝介

鳥谷 敬









パ・リーグ





■埼玉西武ライオンズ

＜国内FA＞

〇十亀 剣

＜海外FA＞

〇秋山 翔吾

内海 哲也



■福岡ソフトバンクホークス

＜国内FA＞

〇今宮 健太

〇福田 秀平

◎中村 晃

柳田 悠岐

＜海外FA＞

〇松田 宣浩

内川 聖一

中田 賢一

髙谷 裕亮

明石 健志

長谷川 勇也

川島 慶三



■北海道日本ハムファイターズ

＜国内FA＞

〇杉谷 拳士

〇中島 卓也

吉川 光夫

＜海外FA＞

田中 賢介（引退表明）

金子 弌大

實松 一成（引退表明）

宮西 尚生

中田 翔



■オリックス・バファローズ

＜国内FA＞

〇安達 了一

＜海外FA＞

Ｔ－岡田

山崎 勝己

岸田 護（引退表明）



■千葉ロッテマリーンズ

＜国内FA＞

〇鈴木 大地

〇益田 直也

〇荻野 貴司

清田 育宏

大谷 智久

＜海外FA＞

〇角中 勝也

細川 亨

福浦 和也（引退表明）

唐川 侑己



■東北楽天ゴールデンイーグルス

＜国内FA＞

〇銀次

〇美馬 学

◎則本 昂大

＜海外FA＞

藤田 一也

青山 浩二

嶋 基宏

渡辺 直人

久保 裕也

