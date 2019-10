GLIM SPANKY、11月20日発売シングル新ビジュアル＆試聴映像公開

GLIM SPANKYが、11月20日発売のシングル『ストーリーの先に』の新ビジュアルと試聴映像を公開した。



今作も、ロックはアートや文学やファッション等、カルチャーと共にあることを表現した、彼らの影響を受けてきたものが感じられるビジュアルとなっている。さらに、「ストーリーの先に」「Tiny Bird」と同じくシングルに収録される「Breaking Down Blues」も含めた、シングル試聴映像が公開となった。「Breaking Down Blues」は初解禁音源で、常に新しいロックの幕開けを感じさせる、様々な国のミュージックから影響を受けて制作された、ライブで盛り上がるヘヴィなギターアンセムロックとなっている。10月19日に開催される名古屋DIAMOND HALLでの「Velvet Theater 2019」にて、「ストーリーの先に」を初披露するとのこと。







また、初回限定盤に付いてくる、今年6月8日にSOLD OUTとなった豊洲PITで行われたワンマンライブ「LOOKING FOR THE MAGIC Tour 2019」のライブ音源の収録内容も決定した。詳細は以下より。





<リリース情報>







GLIM SPANKY

『ストーリーの先に』

発売日:2019年11月20日(水)

・完全数量限定盤(CD+グッズ)価格:3960円(税込)

=CD収録曲=(各盤共通)

1. ストーリーの先に

2. Breaking Down Blues

3. Tiny Bird

グッズ:松尾レミデザインのボディバッグ



・初回限定盤(CD ※ライブ音源収録)価格:1980円(税込)

=ライブ音源収録内容=(2019.6.8豊洲PIT)

Love Is There

TV Show

ハートが冷める前に

The Flowers

In the air

愚か者たち

Hello Sunshine

All Of Us

To The Music

Looking For The Magic

闇に目を凝らせば

話をしよう



・通常盤(CD)価格:1430円(税込)



<ライブ情報>



GLIM SPANKY

「Velvet Theater 2019」

=ライブ日程=

2019年10月19日(土)愛知・名古屋DIAMOND HALL

2019年10月26日(土)大阪・味園ユニバース

2019年11月28日(木)東京・キネマ倶楽部 THANK YOU SOLD OUT!!

2019年11月29日(金)東京・キネマ倶楽部 THANK YOU SOLD OUT!!



GLIM SPANKY オフィシャルサイト:http://www.glimspanky.com/