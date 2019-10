KIRINJI、最新アルバム詳細発表&ジャケットはNY在住のアート作家の作品

KIRINJIが、11月20日にリリースする最新アルバム『cherish』の詳細とジャケット写真を発表した。



2018年のメジャーデビュー20周年を経て、また新たに歩みを進めているKIRINJI。今回の先行シングル「killer tune kills me feat. YonYon」や、6月のビルボードライブ公演で披露された「雑務」を含む全9曲収録で、プロデュース&アレンジはリーダーの堀込高樹が担当。生音とプログラミングを絶妙にミックスしたサウンド・プロダクションをさらに突き詰めており、エレクトロニクスやヒップホップ的要素も感じさせるダンサブルな仕上がりとなっている模様。そして歌詞は、卓越した言葉選びやストーリーテリングはそのままに、かつてない鋭敏さを湛えたものになっているとのこと。アルバム発売に先がけ、鎮座DOPENESSをフィーチャーした「Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS」が先行デジタル配信される予定。



尚、ジャケットのアート・ディレクション&デザインは大島依提亜が手掛けており、アルバム・カバーにはニューヨーク在住のアート作家ヨハンナ・グッドマンの作品「Imaginary Beings」が採用されている。



KIRINJIは来年2月末から3月にかけて全国ツアー「KIRINJI TOUR 2020」(全国8都市9公演)の開催が決定している。チケット先行予約受付は11月1日よりスタート。





<リリース情報>







KIRINJI

『cherish』

発売日:2019年11月20日(水)

【初回限定盤SHM-CD+DVD】3700円(税抜)

【通常盤SHM-CD】3000円(税抜)



=CD収録曲=

1. 「あの娘は誰?」とか言わせたい

2. killer tune kills me feat. YonYon

3. 雑務

4. Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS

5. shed blood!

6. 善人の反省

7. Pizza VS Hamburger

8. 休日の過ごし方

9. 隣で寝てる人



=初回限定盤DVD収録内容=

killer tune kills me feat. YonYon MV

Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS MV



<ツアー情報>

「KIRINJI TOUR 2020」



2019年2月28日(金)札幌 PENNY LANE 24

2019年3月5日(木)広島 広島クラブクアトロ

2019年3月7日(土)福岡 イムズホール

2019年3月13日(金)仙台 Darwin

2019年3月18日(水)大阪 Zepp Namba (OSAKA)

2019年3月20日(金・祝)愛知 名古屋クラブクアトロ

2019年3月24日(火)東京 LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

2019年3月25日(水)東京 LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

2019年3月28日(土)沖縄 桜坂セントラル



・全公演共通

チケット一般発売日:2019年12月14日(土)

※未就学児童入場不可



一般先行(抽選)

受付期間:11月1日(金)12:00~11月11日(月)23:59

受付URL:http://eplus.jp/kirinji2020/

※各公演お1人様1申込4枚まで

※e+会員登録が必要



●KIRINJI公式サイト:https://www.kirinji-official.com/