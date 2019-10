すみっコキャラがハロウィンにお着替え！　『すみっコぐらし』ハロウィンタルト新登場!!

人気キャラクター”すみっコぐらし”をモチーフにしたチルドデザート『すみっコぐらし ハロウィンタルト』が2019年10月16日(水)より新登場する。



本商品は人気キャラクターの”すみっコぐらし”をハロウィンモチーフで賑やかにデザインした、ハロウィンシーズンにぴったりのタルトで、サクサクのタルト生地の上にパンプキン風ベイクドとミルクムースがのった2層のタルトになっている。



見た目にも味でもハロウィン気分を楽しむことができ、ハロウィンパーティなどイベントのデザートとしてもおすすめのデザート。



店頭でどのキャラクターを選ぶかもお楽しみのひとつで、タルトの上のフィルムの絵柄は、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげを含む全6種類。価格はオープン価格となっており、パッケージはすみっコぐらしのキャラクターがデザインされた全2種、ハロウィンカラーで展開する。

本州・四国のイオン・イオンスタイルのチルドデザート売り場にて順次発売予定。



(C)2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.