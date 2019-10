米出版界の大物、性的虐待者を黙らせ権力者にすり寄る姑息な「手口」

巨大タブロイド系出版社American Media社の重役ディラン・ハワード氏は、MeToo暴露本『Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predator(原題)』の出版差し止めを求め、著者のローナン・ファロー氏と出版社Little Brown Book Group社を相手に訴訟を起こした。



本の紹介文によると、『Catch and Kill』は「ジャーナリストを脅迫し、説明責任から逃れ、虐待被害者の口をふさごうとする金と人脈のある男たちの監視と威嚇」の物語とのこと。



情報サイトDaily Beastによると、ハワード氏はニューヨーク、ロンドン、シドニーで弁護士を雇い、出版社および出版予定日の10月15日に店頭販売を予定している書店に対し、圧力をかける書簡を送っていたとされる。イギリスの書店チェーンHive Store社に送られた書簡でハワード氏の代理人は、『Catch and Kill』には同氏に関する「虚偽と中傷的な」内容が書かれている、と主張している。書簡には「我々は出版元のLittle Brown Book Group社に対し、書籍に攻撃的な内容が含まれる場合には適切な法的措置に訴えるよう指示を受けている旨を通達いたしました」と書かれており、書店に対して「我々の依頼人に対する攻撃的な記述のある本は、流通前に御社が取り除くべき」と勧告している。





ハワード氏の実態が明らかに



ところで、いったいハワード氏とは何者なのだろう? そもそもなぜ彼はファロー氏の著書をこれほど気に病んでいるのか? ハワード氏はAmerican Media社(以下、AMI)の副社長兼チーフ・コンテンツオフィサー。同社はUS Weekly誌やIn Touch誌の他、National Enquirer紙といった数々のタブロイド紙を抱えている。ファロー氏の記事で報じられている男性の権力者らが性的虐待の被害者を黙らせ、信用を貶め、脅しをかけようとする実態は大半がAMIでの出来事だ。特に、関係者に対する告発的な情報を含むネタを「手に入れて握りつぶす(Catch and Kill)」という手法にスポットが当てられている。



2017年、ファロー氏はNew Yorker誌の記事で、いまや評判がた落ちのハリウッドの大物ハーヴェイ・ワインスタインから性的虐待を受けたという女優のローズ・マッゴーワンの主張に関し、ハワード氏がマッゴーワンの信頼を落とそうとして記者を派遣したと報じた。2016年、ハワード氏はワインスタイン氏に宛てたメールの中で、自社の記者の1人がロバート・ロドリゲス監督の元妻にインタビューしたこと、ロドリゲス監督は元妻と離婚してしばらくマッゴーワンと交際していたこと、インタビューでマッゴーワンの評判を貶めることのできる情報をつかんだらしいことを伝えた。「朗報がある……彼女は最終的にローズをボロクソに言ったよ」と、ハワード氏はインタビューについて、ワインスタインにメールで語っている。



ハワード氏はNew Yorker誌に宛てた声明の中で、AMIは当時ワインスタイン氏と制作協定(現在は解約)を結んでいたため、信用調査の一環としてワインスタイン氏の情報収集を記者に指示したのだ、と述べた。ハワード氏は「ワインスタイン氏にオフレコの情報を流して」報道の規範に違反したことはない、と主張。「ワインスタイン氏は何度となくAMIの媒体に自分に都合のいい記事や告発者に否定的な記事を書かせようとしたが、自分はその都度抵抗した」と述べた。





まだまだ出てくる告発の数々



ハワード氏の名前は、2018年にファロー氏がNew Yorker誌に掲載した記事にも登場する。AMIのCEOで、ドナルド・トランプ大統領の長年の友人デヴィッド・ペッカー氏に関する記事だ。ファロー氏によれば、AMIは元プレイボーイ誌のモデルでトランプ大統領と関係を持ったと主張するカレン・マクドガル氏に6桁台の大金を払い、独占出版権を買った。同社は彼女に100ページ前後のコラムの執筆とスキンケアコーナーでのコラボレーションを約束したが、どちらも実現しなかった。同社は定期的にこうした「金を払って握りつぶす」という契約を交わしており、ペッカー氏の許可なしでAMIがトランプ大統領に関する批判的な記事を掲載することはなかった、とファロー氏は報じている。別のNew Yorker誌の記者がAMI社に関する別の記事でマクドガル氏とインタビューを試みたところ、ハワード氏はAMIの指示で彼女のもとへ出向き、今後AMIが予定している授賞式の報道記事を任せる話をもちかけて彼女を丸め込んだとみられる(これも実現には至らなかった)。



2018年、ファロー氏はNew Yorker誌の別の記事で、AMIがトランプタワーの元ドアマンにも金を払っていたと報じた。このドアマンは、トランプ大統領が1980年代に従業員の一人を孕ませたと主張していた。ファロー氏によれば、National Enquirer誌がこのネタを金で握りつぶしたことをAP通信が報じようとすると、AMIはハワード氏率いる法務チームを差し向け、情報提供者の評判を貶め、AP通信の記事が出るのを未然に防いだという。



さらにファロー氏の新著には、AMIおよびハワード氏に関する話以外にも、NBCのセクハラ疑惑調査に関する新事実も明かされている。『Today Show』の元司会者マット・ラウアー氏は、元スタッフから性的に不適切な行為で訴えられた後解雇されたが、ファロー氏の新著で告白者の身元が初めて明らかにされるようだ。また、別の元スタッフによる新たな疑惑も暴露されている(ラウアー氏は疑惑を否認し、「全くのでたらめ」としている)。



ゴシップサイトPage Sixの報道によれば、ファロー氏がのちにピューリッツァー賞を受賞することになるワインスタイン氏の最初のルポの詳しい調査過程も、『Catch and Kill』に盛り込まれているようだ。当初、ファロー氏はこのネタを元雇い主のNBCニュースに提案したが、結局New Yorker誌へ持ち込んで出版された。ファロー氏とプロデューサーのリッチ・マクヒュー氏は、おそらくワインスタイン氏から圧力を受けたNBCニュースが無理やりネタをもみ消したと主張している。NBCはこの主張に対し、一貫して否認している。