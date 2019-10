FFがミュージカルに！　アプリ『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』ミュージカル化決定

2015年にスマートフォン向けRPGとしてリリースされた『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』がミュージカル化されることが発表された。



本作は”新たなクリスタルの物語”をテーマにふたりの騎士とひとりの謎の少女の出会いから物語が始まり、『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』オリジナルキャラクターに加えて、次元を越えて呼び覚ます伝説の英雄たちも登場することでも話題となり、これまで全世界で4000万超ダウンロードされている。



公演日程は、東京が2020年3月6日(金)〜3月15日(日)で天王洲 銀河劇場にて、神戸では2020年3月20日(金・祝)~3月29日(日)の期間、AiiA 2.5 Theater Kobeにて予定されている。



『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の壮大な世界が舞台上でどのように描き出されるのか、キャスト情報など今後の展開に期待が高まる。



(C)2015-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.