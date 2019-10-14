BAND-MAID、新アルバムのアートワーク&購入者特典デザインを公開

BAND-MAIDが12月11日にリリースするフルアルバム『CONQUEROR』のアートワークを公開した。



本作は、BAND-MAIDが1年以上の制作期間を費やして制作したフルアルバム。アートワーク公開にあたり、小鳩ミク（Gt／Vo）は、「長い時間をかけて、今の私たちが表現できる、最高の音楽を詰め込んだアルバムが完成しました。このアルバムが、ご主人様お嬢様の心の中にある夢や想いを花開かせるきっかけになってもらえたら嬉しいっぽ。」とコメント。



また、「タイトル未定」とされていた楽曲「Dilemma」を含めたアルバム全詳細も発表し、アルバムの購入者特典のデザインも公開された。





＜リリース情報＞







BAND-MAID

アルバム「CONQUEROR」



発売日：2019年12月11日（水）

形態：

・初回生産限定盤A（CD+Blu-ray）：4545円 +tax

・初回生産限定盤B（CD+DVD）：3636円 +tax

・通常盤（CD）：2727円+tax







12月11日発売BAND-MAID「CONQUEROR」法人別特典

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

（一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください）

・Amazon：オリジナルチケットフォルダー

・全国タワーレコード/タワーレコードONLINE：オリジナルA2サイズポスター TYPE-A

・全国HMV/ HMV&BOOKS online：オリジナルA2サイズポスター TYPE-B

・ディスクユニオン：革製ロゴキーホルダー

・全国新星堂/ WonderGOO：アナザージャケット MISA Ver.

・楽天ブックス： アナザージャケット AKANE Ver.

・セブンネット： アナザージャケット KANAMI Ver.

・Neowing / CDJapan：オリジナルクリアファイル

・BAND-MAID INTERNATIONAL WEB SHOP (https://bandmaidshop.com/)：オリジナル缶バッチ



「endless Story」各音楽ダウンロードサービス、ストリーミングサービス：

https://lnk.to/endlessStory



＜ツアー情報＞



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019-2020 【激動】



2019年10月14日（月・祝）神奈川・横浜BAY HALL

2019年10月20日（日）大阪・なんばHatch

2019年11月9日（土）宮城・仙台Rensa

2019年11月10日（日）栃木・HEAVENS ROCK宇都宮 VJ-2

2019年11月16日（土）石川・金沢エイトホール

2019年11月17日（日）椎型・新潟NEXS

2019年11月23日（土）北海道・旭川カジノドライブ

2019年11月24日（日）北海道・札幌ファクトリーホール

2019年12月5日（木）香川・高松MONSTER

2019年12月7日（土）福岡・DRUM LOGOS

2019年12月8日（日）広島・クラブクアトロ

2019年12月15日（日）長野・CLUB JUNK BOX

2019年12月22日（日）京都・KBSホール



2020年1月10日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール

2020年1月11日（土）兵庫・神戸Harbor Studio

2020年1月18日（土）鹿児島・CAPARVO HALL

2020年1月19日（日）熊本・B.9 V1



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】



2020年2月13日（木）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2020年2月14日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）