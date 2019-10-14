アニメ「宇宙戦艦ヤマト2202」の続編、「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」が2020年秋に劇場上映される。そのメインスタッフが発表された。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」はアニメ「宇宙戦艦ヤマト」をリメイクした「宇宙戦艦ヤマト2199」、「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」をモチーフに描かれた「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に続く、シリーズ最新作。「宇宙戦艦ヤマト2202」から3年後の世界を舞台にした、新しいヤマトの物語が展開される。新情報は本日10月14日に東京・Bunkamuraオーチャードホールで行われた「宇宙戦艦ヤマト2202」のコンサートイベントにて、「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」のシリーズ構成と脚本を担当する福井晴敏から発表された。監督は「しゅごキャラ！」や「マクロスΔ」の安田賢司が担当し、脚本で岡秀樹が参加。キャラクター原案は結城信輝、メカデザインは玉盛順一朗、明貴美加、石津泰志、音楽は宮川彬良が手がける。
さらに「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」のTVシリーズ全26話を再構成した「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）」が制作されることも決定。2020年に劇場上映されると発表された。
なお11月1日より3カ月限定で、「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」のデジタルセル版を販売。Amazon.co.jp限定のBlu-ray / DVDに、特典として付属していた福井による書き下ろしオーディオドラマが付く。
「宇宙戦艦ヤマト 2205 新たなる旅立ち」
2020年秋上映予定
スタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：安田賢司
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
脚本：岡秀樹
キャラクター原案：結城信輝
メカデザイン：玉盛順一朗、明貴美加、石津泰志
音楽：宮川彬良
「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 総集篇（仮）」
2020年劇場上映予定
メインスタッフ
原作：西崎義展
構成・監修：福井晴敏
脚本：皆川ゆか
脚本協力：岡秀樹
設定アドバイザー：玉盛順一朗
ディレクター：佐藤敦紀
制作：studio MOTHER
TVシリーズスタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：羽原信義
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
キャラクターデザイン：結城信輝
アニメーション制作：XEBEC
※西崎義展と西崎彰司の崎は立つ崎が正式表記。